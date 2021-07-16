Евгений Кошевой – об истории знакомства с супругой

В Improv Live Show известный комик и актер рассказал о первой встрече с женой Ксенией

Неделю назад Евгений Кошевой ошеломил новостью – его браку уже 14 лет! Счастливое семейство Кошевых воспитывает двоих детей, и даже на съемку Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) взяли с собой старшую дочку Варвару. Там она впервые узнала, как встретились ее родители.

– Как такового знакомства не было, мы сидели друг напротив друга за столом и молчали, – вспомнил Евгений. – С открытым ртом смотрел на Ксению, потому что влюбился с первого взгляда. На тот момент я был уже известным, но для нее это ничего не значило.

Будущий муж у Ксении не вызвал ответных чувств.

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– Она пару раз посмотрела на меня и продолжила общение с подругами, – рассказал комик. – Закончилось все тем, что попрощался с ней и аж через три месяца написал сообщение. Потом была передача, в которой на всю Украину сообщил, что у меня есть любимая, я с ней общаюсь, но у нас не было первого свидания. Это было мое признание в любви по телевизору.

Но позвать на свидание девушку Евгений не решался.

– Еще через полтора месяца мы встретились на презентации сайта балета Freedom, – продолжил актер. – Я подарил ей большой букет цветов и собирался уходить, а она сказала: «Мы идем в ресторан. Хочешь с нами?» Ответил, что никого там не знаю. Ксюша говорит: «Не пойдешь – тогда больше не приходи». Я пошел, мы просидели 12 часов, и после этого все завертелось.

А как эту историю обыграет четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий – смотрите в воскресенье в 23:15 на Новом канале.