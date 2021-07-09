Павел Зибров в стриптиз-клубе: как артист приглашал друзей на концерт

Певец рассказал, как разыгрывает близких, а они – его

Шутки от друзей воспринимаются с улыбкой, а на их розыгрыши не обижаются. За кулисами Improv Live Show (Новый канал) народный артист Украины Павел Зибров вспомнил, как его разыграл друг.

– Как-то позвонил мой товарищ Костя и попросил встретить его маму на вокзале, – рассказывает артист. – По его словам, поезд прибывал в 5:30 утра. Костя жил за пределами Киева, поэтому так рано приехать на вокзал не мог. Он продиктовал номер поезда и вагона.

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Конечно, Павел с радостью откликнулся на просьбу друга.

– Я вовремя приехал на вокзал, но поезд не прибыл, – рассказывает певец. – Мне пришлось оббегать несколько кабинетов, выясняя, почему он задерживается. Никто не мог дать ответа. В 6 утра я позвонил Косте, чтобы уточнить информацию. Подумал, может, тот что-то перепутал. Но друг начал хохотать в трубку и признался, что он меня разыграл.

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Кстати, певец тоже частенько шутит над друзьями.

– Когда-то я рассылал смс с приглашением на свой концерт в стриптиз-клубе, – с улыбкой рассказывает Павел. – В тексте отмечал, что буду выступать с лучшими в Киеве девушками. Представляете, многие друзья таки приходили в указанные место и время. Меня это очень веселило (улыбается). Ну какое выступление Павла Зиброва с обнаженными девушками?

А вот посмотреть выпуск Improv Live Show с Павлом Зибровым можно завтра в 01:05 на Новом канале.