Как приготовить авокадо-тосты с сыром: рецепт

Ведущий Нового канала готовит его для всей семьи

Чашечка ароматного кофе или чая – лучшее начало успешного дня. Но чтобы он был еще и продуктивным, нужно хорошенько подкрепиться. Вкусный завтрак непременно придаст сил и энергии. Поэтому ловите утренний рецепт от ведущего Improv Live Show, которое этой весной покажет Новый канал, Александра Педана. Эту вкуснятину он готовит не только для себя, но и для семьи. Сохраняйте и угощайте своих тоже.

– На локдауне будет время попробовать что-то новое, поэтому предлагаю рецепт прикольного завтрака, он не очень сложный в приготовлении, но необычный и вкусный, – рассказывает ведущий. – Это авокадо-тосты с сыром.

Ингредиенты:

– Тостовый хлеб

– Сыр

– Авокадо

– Соль

– Лимонный сок

– Оливковое масло

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Приготовление:

Сначала берем два куска тостового хлеба и вкладываем между ними сыр. Обжариваем с двух сторон на сковороде-гриль или обычной. Тосты готовы, первый шаг суперзавтрака – позади. Пора переходить к приготовлению намазки из авокадо. Кстати, одного хватит на всю семью.

– Чистим авокадо, дальше разминаем его вилкой, добавив лимонный сок, оливковое масло и соль, – делится ведущий. – Доводим все до однородной консистенции (в общем, чтобы оно было похоже на намазку). Берем тост и выкладываем сверху авокадо-намазку. Приятного тебе аппетита!

Ждите Александра Педана в качестве нового ведущего юмористической программы Improv Live Show и в роли участника развлекательно-интеллектуального шоу «Где логика?» уже этой весной на Новом канале.