Александр Педан испытал культурный шок в Японии: «Уважают туалеты»

Ведущего Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) удивили уборные из будущего

Сегодня, 15 апреля, в мире отмечают Международный день культуры. Праздник призван обратить внимание на сохранение художественных и исторических памятников. Но культура – это не только историческое наследие. Современная формируется прямо сейчас, на наших глазах. И некоторые ее аспекты могут вызвать культурный шок. Подобный испытал ведущий Improv Live Show, когда увидел японские туалеты.

– Это одно из самого удивительного, что я видел в Японии, – признается звезда Нового канала. – Дело в том, что у японцев очень мало пространства. И, по сути, единственное место, где человек может побыть сам с собой – это туалет. Поэтому они настолько уважают это место, что создали крышку для унитаза из будущего. Это просто центр NASA под пятой точкой. Крышка правильной формы, то есть, когда сидишь, не затекают ноги.

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Но на этом японцы не остановились.

– В туалете есть ряд кнопок, одна из которых – подогрев крышки унитаза, при нажатии другой можно подмыться. Причем для мальчиков и для девочек – это разные кнопки, – вспоминает Педан. – Они регулируют напор, температуру и угол распыления воды. Одна из кнопок – звук смыва воды. Никогда не угадаете, для чего! Когда человек находится в общественном туалете и не хочет, чтобы его слышали, он включает кран или начинает смывать воду. Так вот японцы настолько болеют за рациональное использование земных ресурсов, что просто придумали кнопку, которая имитирует шум воды, чтобы людям было комфортно.

А какими историями Саша будет удивлять в Improv Live Show – смотрите каждый вторник в 20:00 на Новом канале