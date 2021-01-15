Оля Цибульская – о 6-летнем сыне: «Он построил дома ракету»

Певица рассказала о неординарных увлечениях своего сына

Дети – великие творцы и выдумщики. Более того, они воспринимают окружающий мир не так, как взрослые, поэтому часто поражают своими идеями. Во время съемок Improv Live Show (Новый канал) певица Оля Цибульская рассказала, какие необычные конструкции строит ее шестилетний сын Нестор.

– Игрушки его не интересуют, – рассказывает певица. – Поэтому недавно мы купили много коробок. А все для того, чтобы он построил дома ракету. Представляете, она была такая огромная, что всем приходилось ее обходить. Неделю я осторожно это делала, а затем предложила Нестору вынести ракету.

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Оля признается, что ответ сына ее просто ошеломил.

– Сказал, если не увидит папа, то это будет стратегическая ошибка в жизни, – говорит певица. – Я не ожидала из уст маленького сына услышать формулировку «стратегическая ошибка». А вот недавно он еще выдал: «Давай будем нападать, как когда-то на Рим нападали».

В общем, у Оли растет не только маленький музыкант, у которого в арсенале есть множество музыкальных инструментов, но и изобретатель!

Премьера нового сезона Improv Live Show уже этой весной на Новом канале