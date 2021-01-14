Александр Педан – о засевании в праздники

Ведущий второго сезона Improv Live Show (Новый канал) вспомнил, как зарабатывал и на что тратил первые деньги в детстве

14 января в Украине отмечают Старый Новый год и праздник Василия. В этот день мальчишки, юноши и мужчины традиционно засевают в домах зерном, чтобы в течение года в семье были согласие и достаток. Об этом известном украинском обычае вспомнил ведущий второго сезона Improv Live Show, которое этой весной покажет Новый канал, Александр Педан.

– Начнем с того, что я – третий сын в семье, – говорит ведущий. – Обычно донашивал вещи старших братьев. Прекратилось это тогда, когда парни выросли настолько, что их одежда просто была мне велика. Представьте себе. Не могу сказать, что мы жили бедно, но карманных денег у меня не было. А засевание стало одной из немногих возможностей, чтобы заработать средства, которые потом можно свободно тратить. Ведь обычно деньги давали только на булочки в школе, на проезд. А на собственные заработанные я мог спокойно рассчитывать. Помню, что лучше всего работала схема «иди к родным», потому что там давали больше. А чужие люди по подъездам открывали двери далеко не все. Где-то, возможно, удавалось попасть в одну квартиру из пяти.

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Ходили, засевали, зарабатывали, но, оказывается, не очень много.

– Я не могу сказать, что хорошо зарабатывал тогда, засевая, – признался Педан Новому каналу. – Обычно давали что-то сладкое и копейки. Не могу даже вспомнить, как и где я это откладывал, потому что особо и собрать не удавалось. Тратил на какие-то мелочи, о которых мечтал. И это были, видимо, те же сладости. Куда же без них?

Ждите Александра Педана в эфире Нового канала уже этой весной в двух взрывных программах – юмористическом шоу Improv Live Show и юмористически-интеллектуальном проекте «Где логика?»