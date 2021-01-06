Для праздничного настроения: 4 рождественских фильма от Александра Педана

Ведущий Нового канала поделился любимыми мультфильмами и кинолентами, которые помогут проникнуться атмосферой Рождества

Рождество на пороге, а праздничного настроения, как и снега, все еще нет? Не беда! С подборкой рождественских фильмов и мультиков от ведущего Нового канала Александра Педана любой сможет почувствовать себя частью доброй сказки.

Фильм «Совершенно чокнутый» («Рождество психов»), 1994

— Главный герой фильма — Филипп — романтик и оптимист по жизни, который возглавляет службу спасения. Накануне Рождества огромное количество людей хочет покончить жизнь самоубийством, телефон службы спасения разрывается от постоянных звонков, — говорит о сюжете картины ведущий Нового канала. — Филипп и его подчиненные пытаются как можно внимательнее выслушать людей, которые думают о суициде, и сделать все возможное, чтобы помочь им. Очень милая комедия!

Аниме «Однажды в Токио», 2003

События японского мультфильма происходят в Токио. Джин, Хана и Миюки — бездомные, которые долгое время ошиваются улицами города. Однажды они находят на улице брошеного ребенка. Троица понимает, что малыш не может сам о себе позаботиться и его ждет смерть. Поэтому они принимают решение сделать все возможное, чтобы найти родителей ребенка.

Фильм «Гринч — похититель Рождества», 2000

— Всем классикам классика! Каждый год Гринча невероятно раздражало то, как жители города радостно отмечали Рождество, и он решил отомстить им, украв не что иное, как… Рождество! — говорит Педан.

Мультфильм Klaus, 2019

Прекрасный рождественский комедийный мультфильм от Netflix о ленивом парне, которого отправили за полярный круг на перевоспитание к Санта Клаусу.

Напоминаем, уже этой весной Александр Педан вместе с четверкой импровизаторов будет радовать юмором зрителей Нового канала в Improv Live Show.

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