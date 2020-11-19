Ведущий Improv Live Show (Новый канал) рассказал, как появление второго ребенка повлияло на его семейную жизнь

Саша Педан не только крутой, веселый ведущий Нового канала, но и прекрасный отец. После съемок его дома ждут преданные фанаты – дочь Лера и сын Марик. Растить разнополых детей – еще тот челлендж. К каждому нужно иметь индивидуальный подход. Как звездный папа справляется с воспитанием маленького чада – читайте ниже.

Баланс внимания

– Когда появляется второй ребенок, ты уделяешь ему гораздо больше времени, – честно рассказывает он. – Когда родился Марик, у Леры была ревность. Но мы с Инной (женой ведущего – прим. ред.) распределили обязанности. Она, например, определенный период больше времени проводила с Мариком, а я с Лерой. А потом менялись местами. И сейчас тоже так делаем.

Время на себя

– После рождения Марика у нас появилась няня. Уже имели такую финансовую возможность, – вспоминает Педан. – И поняли, что ребенок до трех лет не настолько скучает по родителям, если ты уезжаешь на несколько дней. Поэтому мы смогли отправляться в поездки, а Марика оставлять с няней. После отдыха имеем гораздо больше энергии, чтобы направить ее на совместный досуг с сыном.

Гиперопека, прощай!

– Мы не пытаемся уберечь сына от всего. Важно не ограничивать ребенку возможность открывать и исследовать мир, – продолжает ведущий. – Он все же мальчик. Ему надо больше гулять, играть, иногда рисковать. Поэтому прошу Инну не только целовать его, но и давать пространство. Отсутствие гиперопеки вовсе не означает, что мы не уделяем ребенку внимание. Няня не сидит у нас круглосуточно. В выходные она не работает. Мы с Мариком много общаемся, играем каждый вечер. Если я утром не занят, то часто ездим в зоопарк. Марик уже знает там всех животных от А до Я.

О чем нельзя забывать при воспитании мальчика?

– Надо помнить, что в период пубертата обязательно ограничить телесный контакт. Мама не имеет права слишком близко льнуть к сыну. Нужно прийти даже к тому, чтобы стучаться к нему в дверь, – рассуждает Педан. – И с девочкой так же – но здесь отцу надо физически отдалиться. Ведь у ребенка происходят гормональные изменения. В такое время мама переходит больше к девочке, а папа – к мальчику. Отцу нужно постоянно общаться с сыном, развить доверительные отношения. Важно не упустить момент и успеть ответить на интимные вопросы.

Фото – @pedanos

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