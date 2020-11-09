Новый ведущий Improv Live Show Александр Педан: Буду импровизировать вместе с парнями

Он дополнил четверку импровизаторов, заменив Евгения Кошевого

Саша Педан и юмор – неразделимы. Именно благодаря умению шутить ведущий и стал известным. Некоторые до сих пор помнят его в образе ангела, объявляющего комиков на сцене. С тех пор Педан вел разные программы. И весной 2021 года Новый канал вернет его на экраны в качестве конферансье юмористической программы.

– В прошлом сезоне был гостем на Improv Live Show – вспоминает Педан. – Тогда понял, что парни-импровизаторы мне очень импонируют. И чрезвычайно комфортно стоять вместе с ними на сцене. Они – new wave украинского юмора. Во время тех съемок подумал, что было бы здорово с ними поработать или даже вести это шоу.

Вместе с неизменной четверкой импровизаторов – Романом Мищеряковым, Валентином Михиенко, Владимиром Шумко, Константином Трембовецким – они готовят юмористическую бомбу. В шоу нет заготовленных шуток. Весь юмор рождается прямо на сцене, перед зрителями.

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– Мне кажется, за подобными шоу – будущее. Ведь сейчас ценится все настоящее, – говорит Саша Педан. – На технических репетициях я пробовал импровизировать вместе с парнями. И могу сказать, что в некоторых импровизациях зритель меня увидит.

Какие еще сюрпризы готовят комики, и кто из звездных гостей выйдет вместе с ними на сцену – узнаете совсем скоро. А второй сезон Improv Live Show ждите весной 2021 года на Новом канале.