Фильм, сериал и проект, запавшие в сердце Даши Астафьевой

Ведущая «Хто знає?», свежие выпуски которого Новый канал будет показывать с 26 августа, назвала фильм, сериал и проект, которые запали ей в сердце

Бьюти-ритуалы, смены образов под настроение и успокаивающая ванна: съемки «Хто знає?» глазами Даши Астафьевой

Cейчас смотрят

Даша Астафьева рассказала, какое шоу повлияло на нее во время войны

Мы не можем жить в бесконечном состоянии напряжения. Поэтому даже короткие моменты радости позволяют выдохнуть. Пока Украина находится в режиме чрезвычайных событий, развлекательный контент остается мощным инструментом поддержки психологического здоровья. И даже в большинстве форматов на телевидении звучат важные месседжи о волонтерстве и взаимопомощи. Так, участниками проектов Нового становятся военные и волонтеры, в «Хто зверху?» капитаны команд Леся Никитюк и Владимир Дантес благодарят защитников, ведущий «Поля» Фима Константиновский не устает напоминать о донатах, а денежный выигрыш «Хто знає?» идет в пользу благотворительных фондов. Именно последнее квиз-шоу, премьера которого состоится 26 августа в 20:00 на Новом, повлияло на позицию ведущей Даши Астафьевой относительно создания развлекательных шоу во время войны.

– Я считаю, что «Хто знає?» – это не хихи-хаха, а еще и источник новой интересной и полезной информации. И понимаю восторг зрителей Нового, потому что шоу не было бы таким интересным, если бы им не интересовались все, кто участвует в его создании. Начиная от команды, которая пишет сценарий, продолжая теми, кто создает атмосферу на съемочной площадке, и заканчивая коллегами, которые снимаются в шоу, и зрителями, которые его смотрят. Для меня это очень важно! – отмечает Даша Астафьева. – Во время войны производится много контента, и с большей частью лично я не согласна. Но это шоу Нового изменило мое отношение. И я благодарю всех, кто причастен к этому!

Кроме «Хто знає?» открытием для Даши стали американский ситком и украинский фильм, во время просмотра которого ее покорила актерская игра еще одной ведущей Нового канала.

– «Песики» – фильм, который действительно приятно поразил меня. Сюжетом, музыкой и Лесей Никитюк, сыгравшей главную роль. Я не ожидала, что она так круто воплотит трогательную, хоть и комическую героиню. Знаю Лесю с другой стороны. И это огромная сила, чтобы открыться перед зрителями, – добавляет ведущая «Хто знає?» – Еще назову сериал, который недавно впервые посмотрела полностью – «Друзья»! До сих пор удивлена актуальностью, юмором, уникальностью того периода, который сохранили все герои.

Смотрите премьерные выпуски «Хто знає?» с 26 августа на Новом канале! Каждый вторник в 20:00 капитаны команд Владимир Дантес и Фима Константиновский вместе со звездными гостями будут бороться за кубок победителей, а рассудит их ведущая Даша Астафьева