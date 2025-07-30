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«Это уже в моей бытовой рутине!»: Даша Астафьева – об экспериментах на «Хто знає?»

Даша Астафьева о самой любимой части съемок проекта «Хто знає?»

26 августа в 20:00 звездные команды во главе с Вовой Дантесом и Фимой Константиновским вернутся на Новый канал во втором сезоне рейтингового квиз-шоу! Рассудит их ведущая Даша Астафьева, которая и рассказала об одной из самых любимых частей съемок

Отвлечься, узнать новое и научиться – главное в «Хто знає?» на Новом канале! В этом убеждают капитаны команд Вова Дантес, Фима Константиновский и модератор шоу Даша Астафьева. Более того, они еще и делятся интересными фактами и лайфхаками с проекта после съемок. Их любимая часть квиз-шоу – эксперименты, каждый раз покоряющие эффектной простотой. С 26 августа каждый вторник в 20:00 включайте Новый канал и играйте вместе со звездными участниками квиз-шоу! А пока Даша Астафьева интригует, какие опыты со второго сезона «Хто знає?» использует в жизни:

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– Конечно, эксперименты – одна из самых любимых частей нашего шоу! Многое узнаю и забираю себе в бытовую жизнь. Например, как быстро убрать, если разлил что-то липкое, например, кетчуп. Или способы, облегчающие складывание вещей, впитывание пролитой жидкости или уборку. Это все перешло в мой быт со съемочной площадки «Хто знає?» – с улыбкой говорит Даша Астафьева. – Плюс, у меня живет птица (галка, которую Даша спасла и поселила у себя дома, – прим. ред.), которая не особо следит за чистотой в доме. Поэтому очень много лайфхаков и разных хитрых штучек с «Хто знає?» пригодятся.

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Даша Астафьева о самой любимой части съемок проекта «Хто знає?»

Даша не только пользуется лайфхаками с шоу, но и удивляет ими близких.

– Я действительно многое повторяла дома. Кроме уборки, люблю удивлять друзей и семью, когда мы собираемся вместе, – отмечает ведущая «Хто знає?» – Со съемок последнего сезона мне запомнились огромные кольца дыма, которые выпускали прямо на съемочной площадке. Надо теперь устроить дымную вечеринку дома и удивить всех этими кольцами (смеется). Искренне радуюсь, что благодаря «Хто знає?» имею возможность немного и поучиться, и развлечь родных.

Включайте Новый канал 26 августа в 20:00 и смотрите премьеру второго сезона «Хто знає?» Ведущая Даша Астафьева рассудит капитанов Вову Дантеса, Фиму Константиновского и звездных гостей. Чья команда покинет площадку с кубком победителя, а кто уйдет с утешительными призами? Узнаем уже совсем скоро!

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