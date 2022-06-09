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С Днем друзей: поздравления в открытках и картинках

с днем друзей

А вы знали, что сегодня, 9 июня, — Международный день друзей? Сам праздник велел сделать виртуальную вечеринку и вспомнить с близкими по духу людьми все, что пережили: посмеяться, погрустить, сыграть в дистанционно в любимую игру. Конечно, лучшая открытка для друга — это общая фотография самого душевного вечера или самой дикой выходки. Но если такая не находится, то мы подобрали для тебя много стильных и лаконичных вариантов поздравления с Днем друзей в открытках и картинках. Тебе нужно будет лишь добавить несколько слов. Или обойтись без них. Выбирай картинки ко Дню друзей и не забудь поздравить своего buddy.

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Если нужные слова для лучшего друга или подруги не находятся, то мы поможем решить эту маленькую проблему. Читай поздравления с Днем друзей в прозе и выбирай то, что по душе.

Фото — IStock

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