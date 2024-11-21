Как зарабатывают актеры, когда нет съемок? Дмитрий Гирявец – о работе с детьми

Звезда сериала Нового канала «Голова» рассказал трогательную историю о мальчике из Мариуполя

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В эфире Нового канала в сериале «Голова» он – серьезный Богдан, а в жизни – харизматичный и веселый Дмитрий Гирявец. Парень активный и эмпатичный. Так что часть энергии регулярно отдает детям. С малышами начал работать еще будучи студентом. Преподавал актерское мастерство в Бориспольском муниципальном театре «Березіль». С началом полномасштабной войны нашел себя в кое-чем еще.

– Я работаю в ивент-агентстве, которое организует праздники для детей. Это мой стабильный заработок, когда нет съемок, – рассказывает Дима в интервью KP.ua. – Первые заказы пошли где-то после полугода полномасштабной войны. Многие мероприятия мы проводили на волонтерских началах. Никогда не забуду одну историю. Приезжаю к мальчику, которого семья взяла под опеку, потому что тогда усыновление было невозможно. У парня в Мариуполе убили маму, потом отца, когда он пошел ее искать. Бабушка и дедушка не могли его содержать, поэтому отдали людям, которые смогли вывезти парня из Мариуполя и беспокоиться о нем. Выхожу к нему в образе Человека-паука, а он меня спрашивает: «А ты знаешь, что в Мариуполе война?» И что ему может сказать Человек-паук? Что даже он, супергерой, не способен остановить войну?

Актер говорит, что это морально сложная работа. Но следует собирать всю волю в кулак, контролировать эмоции и делать все ради детей.

– Иногда слышу от людей: «идет война, а вы включаете музыку и прыгаете с детьми». Я немного спорю с такими. Считаю, что детям нужно детство! Если я буду рассказывать о происходящих ужасах, им от этого лучше не станет, – делится мыслями Дмитрий. – Поэтому сегодня моя миссия – дарить деткам счастье. Так хочется, чтобы они забывали о тревогах хотя бы на пару часов.

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