«Слышу, вы хотите перейти на украинский»: Михаил Кукуюк – об импровизации на спектаклях

Украинский актер, которого осенью можно будет увидеть в сериале «Голова» на Новом канале, вспомнил забавные ситуации со зрителями театра Франко

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Сейчас театр стал настоящим мейнстримом. Посещать спектакли – модно, делиться отрывками в соцсетях – трендово, сделать фото с актером – мечта. А хотите узнать немного закулисных секретов об одном из самых известных театров – театре Франко в Киеве? Изюминкой нескольких спектаклей является то, что актеры играют не только на сцене, но и спускаются в зрительный зал. Посреди спектакля или перед началом. До первого акта и в антракте драмы «Марія Стюарт», например, среди зрителей гуляет актер, играющий роль персонажа Хтось. В одном из составов это Михаил Кукуюк. В телеэфире его, кстати, сможете увидеть уже этой осенью во втором сезоне сериала Нового канала «Голова».

– Я выхожу в зал с минимальными заготовками. В основном импровизирую. Надо внимательно слушать зал, и тогда легко подстроиться под его настроение, – говорит Кукуюк. – Более того, вы знали, что любой хороший спектакль содержит часть импровизации актера? Чтобы подключить живые реакции зрителя, ты тоже должен быть живым. Момент восприятия и общения с залом должен быть импровизационным. Ты всегда должен «читать» зал. Поэтому режиссер Иван Уровский намеренно выпускает актера перед началом и в антракте «Марії Стюарт», чтобы мы увидели людей, поняли, какая публика сегодня. Но! Здесь главное не сорваться на обычное шоуменство. Ведь стендап – это нечто другое. Важно продержать грань и не превратиться в попсу. Театр – это не эстрадное искусство, а все же театр. Его задача – вести зрителя за собой, а не «идти в зрителя», как это делают в разговорном жанре.

Не каждый зритель готов или ожидает увидеть актера возле себя перед спектаклем.

– Обычно зрители ведут себя очень по-разному. Люди еще не настроены. Некоторые относятся к моему выходу в зал, как к чистому антре, поэтому говорят о чем-то своем. Однажды я услышал, что зрители рядом разговаривали по-русски. Решил пойти ва-банк и осторожно сделал замечание. Мол: «Ой, слышу, что вы хотите перейти на украинский. Наверное, у вас хорошее произношение». А тот зритель не растерялся и что-то ответил. Вступили в диалог, но не агрессивный, а классный. Весь зал обратил внимание и смеялся. Не помню уже деталей нашего разговора, дофантазируйте, – с улыбкой вспоминает Михаил. – Также помню ситуацию, когда я забросил перед антрактом фразу: «А купите мне кофе!» Что вы думаете? Зрительница приобрела мне кофе и презентовала в начале второго отделения.

Ждите второй сезон ситкома о перспективной молодежи и украинской деревне «Голова» уже осенью на Новом канале!