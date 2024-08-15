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Пюре с печенью, рамен и чахохбили: чем удивляет актер-военный Владимир Ращук побратимов на передовой

Пюре з печінкою, рамен та чахохбілі: чим дивує актор-військовий Володимир Ращук побратимів на передовій

Исполнитель ролей в сериалах «Будиночок на щастя» и «Голова» на Новом канале, а с начала полномасштабной войны еще и защитник Украины рассказал о кулинарных экспериментах на фронте

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17 августа отмечают день одного из самых популярных корнеплодов в мире – картофеля. Существует множество вариаций его приготовления. И у каждой хозяйки одно и то же блюдо выходит по-другому, потому что у каждой свои секретики. Но сегодня не об этом. Сегодня – о картофеле на передовой. Точнее, о блюдах, которые готовят военные для себя. Опытом поделился актер сериалов Нового канала «Голова» и «Будиночок на щастя», военный-доброволец Владимир Ращук.

– Зазвичай з харчуванням у нас все дуже просто. Головне, щоб «кухня» займала мало місця в рюкзаку та страви були поживні, – рассказывает Владимир. – На війні завжди дуже по-різному. Були моменти, коли ми брали з собою якісь батончики й сублімовані супи та пюре. Аби максимально закрити питання їжі та зайняти якомога менше місця. Тоді картопля була в такому вигляді – у їжі швидкого приготування. Інколи в лісі пекли на вогні. Коли була можливість трішки відтягнутись на тилову базу, то там робили класично – смажену зі шкварочками чи грибочками, якщо по сезону.

Пюре з печінкою, рамен та чахохбілі: чим дивує актор-військовий Володимир Ращук побратимів на передовій

На рассказе о картофеле не остановились. Владимир Ращук удивил историями о приготовлении других блюд на передовой. И знаете… Такую вкуснятину не каждый дома приготовит! А ему удавалось порадовать побратимов на фронте.

– Для мене розмова про їжу – це про любов. У цивільному житті ніколи не готував просто так. Подобається вражати й дарувати тепло через кулінарію. Звісно, бувало таке, що хотілося здивувати хлопців. Десь тричі за півроку готував доволі незвичні для передової страви. Якось зробив пюрешку з підливою з печінки, – вспоминает актер-военный. – Колись знайшли в будинку культури сервіз. Наполовину розбитий. Тоді я приготував побратимам рамен з фаршем та арахісовою пастою. Їли ми його з того сервізу паличками для суші та ложкою, які завжди ношу з собою в рюкзаку. По черзі (усміхається). Ще раз, просто під час мінометного обстрілу, в укритті, приготував побратимам чахохбілі. Це страва з куркою з грузинської кухні. Для неї мені шукали спецію уцхо-сунелі.

Пюре з печінкою, рамен та чахохбілі: чим дивує актор-військовий Володимир Ращук побратимів на передовій
Пюре з печінкою, рамен та чахохбілі: чим дивує актор-військовий Володимир Ращук побратимів на передовій

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