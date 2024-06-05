Знайдіть компанію, займайтеся систематично, поставте ціль: топ-5 порад для бігу від зірки серіалу «Голова»

Молодой актер Дмитрий Гирявец рассказал о своем спортивном хобби и связанном с этим переломном моменте в жизни
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Каждую первую среду июня отмечают Всемирный день бега. В этом году праздник пришелся на 5 июня. Исполнитель одной из главных ролей сериала «Голова» на Новом канале Дмитрий Гирявец не мог обойти вниманием эту дату, поскольку с бегом его связывает очень многое.
– В школьные годы я ходил на занятия по легкой атлетике. Бегал спринт, это стометровки. Участвовал в соревнованиях, представлял школу, одним словом, все серьезно. Я обожал это дело! – говорит актер. – Параллельно ходил на бокс. Бокс – для самозащиты, а бег закалял во мне выносливость. Это хобби сохранилось и до университета – регулярно бегал в свободное время. Но, к сожалению, в 2020 году после коронавируса у меня обнаружили проблемы с суставами. Это такое последствие после воспаления легких. Врач сказал: «Ну, танцевать, бегать и все такое – забывай». Представьте, мне 20 лет, еще все впереди, куча проектов в целях и мечтах. Сначала у меня были просто слезы на глазах, а потом год выпал из жизни, потому что началась депрессия. Когда вышел из этого состояния, то возобновил бег. Не интенсивно, довольно редко, невзирая на боль, но бегал. Наконец решился на операцию. И вот меня немного подрехтовали. Сейчас должен побыть с ограниченными физическими нагрузками, а дальше потихоньку снова планирую возвращаться в спорт. Очень на это надеюсь!
По поводу бега есть много советов. Дима Гирявец решил поделиться самыми важными из них, чтобы ваши тренировки были более приятными и продуктивными.
Топ-5 советов для бегуна от Боди из «Голови»:
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