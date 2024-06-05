Знайдіть компанію, займайтеся систематично, поставте ціль: топ-5 порад для бігу від зірки серіалу «Голова»

Молодой актер Дмитрий Гирявец рассказал о своем спортивном хобби и связанном с этим переломном моменте в жизни

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Каждую первую среду июня отмечают Всемирный день бега. В этом году праздник пришелся на 5 июня. Исполнитель одной из главных ролей сериала «Голова» на Новом канале Дмитрий Гирявец не мог обойти вниманием эту дату, поскольку с бегом его связывает очень многое.

– В школьные годы я ходил на занятия по легкой атлетике. Бегал спринт, это стометровки. Участвовал в соревнованиях, представлял школу, одним словом, все серьезно. Я обожал это дело! – говорит актер. – Параллельно ходил на бокс. Бокс – для самозащиты, а бег закалял во мне выносливость. Это хобби сохранилось и до университета – регулярно бегал в свободное время. Но, к сожалению, в 2020 году после коронавируса у меня обнаружили проблемы с суставами. Это такое последствие после воспаления легких. Врач сказал: «Ну, танцевать, бегать и все такое – забывай». Представьте, мне 20 лет, еще все впереди, куча проектов в целях и мечтах. Сначала у меня были просто слезы на глазах, а потом год выпал из жизни, потому что началась депрессия. Когда вышел из этого состояния, то возобновил бег. Не интенсивно, довольно редко, невзирая на боль, но бегал. Наконец решился на операцию. И вот меня немного подрехтовали. Сейчас должен побыть с ограниченными физическими нагрузками, а дальше потихоньку снова планирую возвращаться в спорт. Очень на это надеюсь!

По поводу бега есть много советов. Дима Гирявец решил поделиться самыми важными из них, чтобы ваши тренировки были более приятными и продуктивными.

Топ-5 советов для бегуна от Боди из «Голови»:

Когда начинаете бегать, не «рвите» свой организм. Следует рассчитывать силы в зависимости от телосложения и массы. Увеличивайте нагрузки постепенно. Конечно, во время первой тренировки организм может выдать два часа непрерывного бега, но на следующее утро вам будет не очень хорошо. И отобьется все желание продолжать. Занимайтесь систематически. А чтобы выработать системность в беге, начните с наработки других привычек. Знаете, как работает у меня? Например, начинаю день, застелив кровать. Это хорошее ежедневное действие. Таким образом, в привычку вводите и бег. Поставьте цель. Чтобы бег приносил пользу и удовольствие, поймите для себя, зачем вы это делаете. Бегаете, чтобы поднять настроение. Или бегаете, чтобы похудеть. Или чтобы стать чемпионом. От этого зависит, какие усилия нужно прилагать. Постарайтесь трансформировать любую вашу удачу или неудачу в тренировку. Болит? Беги. Хочешь что-то доказать себе или кому-то другому? Беги. Получил отличную новость и полон радости? Беги. Чего-то не хватает внутри? Беги. Старайтесь переносить все в этот вид спорта. Но, повторюсь, не переусердствуйте! Найдите компанию. Конечно, бег в одиночестве – это хороший вид терапии. Но, возможно, когда почувствуете плечо родного человека рядом, будет немного легче и интереснее? Выбирайте удобный для вас вариант, но точно попробуйте два.

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