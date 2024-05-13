Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Тем временем команда ситкома уже работает над вторым сезоном

Вот так новость! Премия Гильдии сценаристов Украины объявила победителя в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала». И им стал ситком Нового канала «Голова»! Это рассказ об украинском селе и перспективной молодежи. История насыщена жизненными ситуациями, в которых каждый узнает себя, шутками, поучительными моментами и искренними эмоциями. Судя по рейтингам, сериал «Голова» очень понравился зрителям. Но проект также оценили и специалисты в области киноиндустрии.

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– Хотя успех любого сериала на 50% зависит от сценария, сами сценаристы часто остаются «за кулисами», – говорит генеральный продюсер Нового канала Саша Ткаченко. Поэтому для нас признание ситкома «Голова» кроме подтверждения успеха проекта еще и на профессиональном уровне – очень личная и искренняя благодарность всем сценаристам. Именно тем, кто писал, переписывал, снова переписывал и еще раз переписывал. А теперь с улыбкой понимает: «Ну, не зря же!»

Сейчас сценаристы «Голови» работают над вторым сезоном проекта. Признаются, что победа добавила еще большее вдохновения и энергии.

– Мы очень благодарны Гильдии сценаристов за эту награду и премию в целом. Сценаристы редко получают награды за проделанную работу, и эта для нас особенная, – комментирует креативный продюсер Нового канала Виталий Е. – На церемонию мы пришли вместе со сценаристами первого сезона – Стасом Хейло и Дмитрием Контелевым. Когда услышали, что наш проект победил, очень обрадовались. Не только за себя, но и за всю команду, работавшую над сериалом «Голова». Также подчеркну, что мы получили награду очень вовремя, ведь сейчас как раз работаем над сценарием второго сезона. И уже скоро перейдем к производству и реализации запланированного. А такое признание от коллег очень вдохновляет всю команду. Скажу так: сделаем все, чтобы в следующем году снова быть достойными конкурентами в этой номинации.

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