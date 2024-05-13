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Лучший сценарий! Сериал «Голова» получил почетную премию

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Тем временем команда ситкома уже работает над вторым сезоном

Вот так новость! Премия Гильдии сценаристов Украины объявила победителя в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала». И им стал ситком Нового канала «Голова»! Это рассказ об украинском селе и перспективной молодежи. История насыщена жизненными ситуациями, в которых каждый узнает себя, шутками, поучительными моментами и искренними эмоциями. Судя по рейтингам, сериал «Голова» очень понравился зрителям. Но проект также оценили и специалисты в области киноиндустрии.

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– Хотя успех любого сериала на 50% зависит от сценария, сами сценаристы часто остаются «за кулисами», – говорит генеральный продюсер Нового канала Саша Ткаченко. Поэтому для нас признание ситкома «Голова» кроме подтверждения успеха проекта еще и на профессиональном уровне – очень личная и искренняя благодарность всем сценаристам. Именно тем, кто писал, переписывал, снова переписывал и еще раз переписывал. А теперь с улыбкой понимает: «Ну, не зря же!»

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Сейчас сценаристы «Голови» работают над вторым сезоном проекта. Признаются, что победа добавила еще большее вдохновения и энергии.

– Мы очень благодарны Гильдии сценаристов за эту награду и премию в целом. Сценаристы редко получают награды за проделанную работу, и эта для нас особенная, – комментирует креативный продюсер Нового канала Виталий Е. – На церемонию мы пришли вместе со сценаристами первого сезона – Стасом Хейло и Дмитрием Контелевым. Когда услышали, что наш проект победил, очень обрадовались. Не только за себя, но и за всю команду, работавшую над сериалом «Голова». Также подчеркну, что мы получили награду очень вовремя, ведь сейчас как раз работаем над сценарием второго сезона. И уже скоро перейдем к производству и реализации запланированного. А такое признание от коллег очень вдохновляет всю команду. Скажу так: сделаем все, чтобы в следующем году снова быть достойными конкурентами в этой номинации.

Кращий сценарій! Серіал «Голова» отримав почесну премію

Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить информацию о съемках второго сезона ситкома «Голова»!

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