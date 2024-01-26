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Молитва, разговор со сценой и тяжелый рок: актеры сериала «Голова» – о суевериях перед съемками

Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

Всегда интересно, что происходит за кадром любимого фильма или сериала. А вы когда-нибудь задумывались, как актеры готовятся к съемкам, дубляжу или спектаклям? О традициях, привычках и суевериях рассказали молодые звезды ситкома Нового канала «Голова».

Евгений Лесничий не пропускает важных ритуалов перед дубляжем

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Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

– Я не очень верю в суеверия. Кроме одного. Когда падает текст, то на него нужно сесть. Если не сделаешь, то роль не удастся. Я это соблюдаю и на съемках, и на дубляже. Бывает очень смешно, когда текст падает в яму или на рельсы, например, – рассказывает Женя. – А вообще у меня есть ритуалы, которые стараюсь соблюдать при работе в дубляже. Всегда надеваю удобную мягкую одежду, которая не будет издавать непонятные звуки. Также стараюсь не есть семечки, которые могут застрять в горле. И, конечно, разогреваюсь перед каждой записью, чтобы не повредить связки.

Мария Стопник удивляет своими привычками

Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

– Я работаю в Ивано-Франковском театре. Перед каждым спектаклем у нас особый ритуал: все актеры вместе с режиссерами молятся. Также имею собственный ритуал: не стричься перед премьерой спектакля. Верю в то, что нельзя менять что-то в своей внешности, поскольку ты энергетически много наработал в том состоянии и виде, в котором был. Еще один мой собственный ритуал перед спектаклем – поговорить со сценой. Иногда я даже представляю, что обнимаюсь с ней, – с улыбкой делится Мария. – Перед съемками у меня тоже есть особенная традиция. Я устраиваю себе день детокса и релакса. Вечером зажигаю свечи и провожу время в одиночестве или с самыми близкими людьми. Перед сном думаю о проекте. Представляю, какой получится роль, как будет проходить процесс. А еще, кстати, прикольный ритуал у меня был на съемках «Голови». На гриме я слушала Rammstein. Помните, какая моя героиня милая? Ну вот, пока меня в нее перевоплощали, в наушниках каждый раз звучал рок.

Дмитрий Гирявец всегда на позитиве

Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

– Перед заходом в кадр мне просто нужно поприкалываться и подурачиться. Даже если сцена очень серьезная. Когда «бросаешь» себя в разные состояния за пару минут, потом свободнее чувствуешь в каком-то одном, – рассказывает Дима. – Еще я заметил одну штуку. Если учу текст на зубок, на съемках он просто куда-то вылетает и уже не возвращается в мою голову. Так что нашел для себя лайфхак, чтобы и ответственно к работе относиться, и немного обманывать свое подсознание: не доучиваю пару предложений в выборке (сценарий, в котором собраны все реплики актера для определенного съемочного дня – прим. ред.), чтобы потом выучить их на площадке. Это помогает! Ну, и еще одна привычка: по возможности поздороваться лично со всеми на площадке и пожелать хорошей смены. Не знаю почему, но это делает меня немного счастливее.

Полина Фролова готовится с любимым

Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

– Накануне съемки я прошу выборку и готовлюсь заранее, записывая туда заметки или поправки от себя, – рассказывает Полина. – Утром перед съемкой обязательно должен быть вкусный кофе. А один из важнейших ритуалов – разобрать все сцены со своим парнем, который по образованию режиссер, а работает также актером. Мне очень нравится с ним взаимодействовать, потому что он часто «набрасывает» мне те вещи, которые я могу не увидеть. Советуемся, что будет точно, а что нет. Такое наше сотрудничество длится уже более пяти лет, и мы очень этому рады (смеется).

Ира Гришак не верит в приметы и соблюдает правила

Молитва, розмова зі сценою та важкий рок: актори серіалу «Голова» – про забобони перед зйомками

– Суеверий у меня нет. Вообще! Если появятся, точно расскажу, – смеясь, говорит Ира. – А вот что касается ритуалов перед съемками или спектаклем, то их много. Например, послушать любимую музыку, разогреть язык и тело, поработать с воображением, сделать комплекс специальных упражнений, подготовиться к творческому процессу с партнерами или командой. Моменты общих читок текста, придумывание каких-то фишечек или чего-то нового вместе – это вообще для меня кайф!

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