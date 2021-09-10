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10 сентября

Веном и Карнаж: Кто из звезд Нового канала превратился в киногероев на Comic Con Ukraine 2021?

 

5 и 6 сентября в Киеве состоялся настоящий праздник фильмов, мультфильмов и компьютерных игр - фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine. Проигнорировать его и не прийти не смогли ни взрослые, ни дети, ни даже звезды Нового канала. Участник Improv Live Show (Новый канал) Костя Трембовецкий и герой сериалити Киев днем и ночью и блогер Богдан Шелудяк перевоплотились в главных персонажей фильма Веном 2: Карнаж, и рассказали о своих впечатлениях от невероятного грима.

Веном и Карнаж: Кто из звезд Нового канала превратился в киногероев на Comic Con Ukraine 2021?
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