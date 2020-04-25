Video: Топ-5 позитивных новостей недели! Лечим карантинную хандру

Новости о коронавирусе уже сводят с ума? Хочется переключиться на позитив и улыбнуться? Желание выполнено! Смотри пять позитивных новостей недели прямо сейчас.
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25 апреля

Топ-5 позитивных новостей недели! Лечим карантинную хандру

Новости о коронавирусе уже сводят с ума? Хочется переключиться на позитив и улыбнуться? Желание выполнено! Смотри пять позитивных новостей недели прямо сейчас. И обязательно до конца – там семейство свинок устроили аквапарк в лесной реке.

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Топ-5 позитивных новостей недели! Лечим карантинную хандру
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