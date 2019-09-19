20 сентября в сети появится новый крутой трек Артема Пивоварова «2000» и клип к нему, пропитанный духом нулевых. Главные роли в видео достались эксперту «Топ-модель по-украински» Владимиру Демчинскому, выпускнику 2 сезона модельного реалити Сергею Стоуну и участнице третьего сезона – Мальвине Чукле. В каких героев 2000-х перевоплотились ребята в новом клипе Артема Пивоварова – смотрите в видео!

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