Video: Стоун, Мальвина и Вова Демчинский в новом клипе Артема Пивоварова: Бекстейдж

Смотреть онлайн бекстейдж премьерного клипа Артема Пивоварова - 2000.
Новый канал / G-space / Стоун, Мальвина и Вова Демчинский в новом клипе Артема Пивоварова: Бекстейдж
19 сентября

Стоун, Мальвина и Вова Демчинский в новом клипе Артема Пивоварова: Бекстейдж

20 сентября в сети появится новый крутой трек Артема Пивоварова «2000» и клип к нему, пропитанный духом нулевых. Главные роли в видео достались эксперту «Топ-модель по-украински» Владимиру Демчинскому,  выпускнику 2 сезона модельного реалити Сергею Стоуну и участнице третьего сезона – Мальвине Чукле. В каких героев 2000-х перевоплотились ребята в новом клипе Артема Пивоварова – смотрите в видео!

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Стоун, Мальвина и Вова Демчинский в новом клипе Артема Пивоварова: Бекстейдж
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