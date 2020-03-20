GO_A об отмене Евровидения, условиях контракта и том самом Ванюше. Самое большое интервью

Это интервью с группой "GO_A" мы записали за несколько дней до появления новостей об отмене "Евровидения-2020". Тогда ребята еще не подозревали, что на сцену Роттердама они попадут аж в 2021, и активно готовились к скорому выступлению. Сейчас же из-за пандемии и карантина изменилось многое, но Катя и Тарас остались такими же искренними, история их группы не поменялась, а стремление показать Европе настоящий украинский колорит стало только сильнее. Так что это интервью - возможность познакомиться с "GO_A" поближе, услышать удивительную историю создания коллектива, узнать, действительно ли участники группы родственники, какими еще талантами обладают музыканты, посмотреть, как группа проходит тест на знание истории Евровидения и получить ответы на все свои вопросы. И хотя ребята не едут на песенный конкурс в этом году, в 2021 мы точно увидим их на сцене в Роттердаме. Кто такие - группа "GO_A", смотри прямо сейчас!

Прочитать интервью с музыкантами можно здесь!

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