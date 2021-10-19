Артур Пройдаков — «Учитель года» по версии премии Global Teacher Prize Ukraine

Ученики называют его по имени, а он включает им хиты отечественных исполнителей. Главное чтобы урок захватывал и дети влюблялись в украинский язык, литературу, культуру. Артур Пройдаков, учитель столичной школы Midgard, недавно получил звание «Учитель года». А в ней участвовали более трех тысяч педагогов! Секрет успеха не скрывает.