Андре Тан про тренды зимы 2021: Что должно быть в гардеробе

Известный украинский дизайнер, один из звёздных экспертов Супер Топ-модель по-украински, Андре Тан рассказал, что будет популярным зимой 2021, какие вещи в тренде, на что обратить внимание при создании образа, а про что забыть стоит вовсе. Никаких изощренных подиумных луков! Говорим только об удобных и стильных повседневных образах.

Cмотри также:

Модные платки 2021: Какой выбрать, с чем носить, как завязывать

Обращение Тани Брык к зрителям. Обещания и планы победительницы Супер ТМПУ