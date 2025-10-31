KOLA – Кофеїн: прем'єра пісні – ВІДЕО

31 жовтня популярна співачка KOLA вчергове порадувала прихильників відвертою прем’єрою пісні «Кофеїн» з прихованими сенсами у кожному рядку

Ця пісня – про двох закоханих, які, навіть втрачаючи, відчувають одне одного в кожному подиху. Їхній зв’язок – ніжний і небезпечний, тендітний і пристрасний, якою і має бути справжня близькість. Навіть коли вони в розлуці чи між ними мовчання, ця пристрасть не згасає – вона зберігає вогонь, що палає між ними попри все. Це історія про любов як мистецтво: яскраву, десь недосконалу, але завжди справжню. Тимчасова втрата насиченості почуттів не знищує її сенсу – вона лише додає глибини.

– Це дуже відверта пісня, про прагнення залишатися для свого коханого тією самою музою, бути його героїнею та натхненням. У цьому бажанні – вся жіноча відвертість: навіть коли все розхитане, навіть коли любов розбавлена «зайвою водою», вона все одно прагне до нього, як до свого Моїсея, свого провідника крізь хаос і пустелю почуттів, – прокоментувала прем’єру KOLA.

«Кофеїн» як нічна прогулянка, де інтимність передається в метафорах і образах, що стануть зрозумілими всім щиро закоханим, та як портрети Боттічеллі – попри мелодійну красу і ніжність, в кожному рядку пісні приховані глибокі переживання та суперечності. Прослухати пісню можна на всіх музичних майданчиках.