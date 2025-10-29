До дубляжу Ілюзії обману 3 долучились Magic Brothers — найпопулярніші українські блогери-ілюзіоністи

Компанія Green Light Films представляє головну подію цієї осені – комедійного трилеру про пограбування «Ілюзія обману 3». Прем’єра стрічки в Україні відбудеться вже 12 листопада 2025 року
До дубляжу стрічки долучились найпопулярніші українські ютуб-блогери ілюзіоністи Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers). У цих хлопців просто шалений успіх серед дітей та підлітків. На їхньому ютуб каналі 10 мільйонів підписників та більш ніж мільярд переглядів. Перші ілюзіоністи в Україні, які зібрали 11 тисяч глядачів в Київському Палаці Спорту зі своїм Ілюзійно-цирковим шоу «Королі Магії рятують Новий Рік».
Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей
– Я пишаюся тим, що зміг подарувати свій голос для культового фільму «Ілюзія обману 3», – поділився Дмитро. – Це досвід, який запамʼятається надовго, тому що мій персонаж пережив бійки, екшн та навіть втрату свідомості. А ще – серйозні розмови, у яких треба було передати внутрішнє відчуття героя. А це вже глибока праця над передачею емоцій, голосу та навіть дихання. Це не записувалось з першого дубля, але це не про «складність», а про «бажання» — передати ще глибше та ще точніше.
– «Ілюзія обману 3» – це еталонний приклад того, коли кожен актор дубляжу стає частиною великої ілюзії, – розповів Артур. – До речі, це один з моїх найулюбленіших фільмів, тому долучитися до дубляжу саме цієї стрічки було по особливому приємно. Працювати над дубляжем неймовірно цікаво. Мій персонаж дуже багатогранний, і знадобилося багато часу, щоб знайти правильні інтонації. Оскільки для мене це вперше брати участь у дублюванні, це був складний, але захоплюючий виклик, і я сподіваюся, що мені вдалося з ним упоратися. «Ілюзія обману 3» – це фільм, який захоплює.
В прокат в Україні фільм вийде раніше світової прем’єри – 12 листопада 2025 року.
Чому фільм варто чекати:
Фільм зняв Рубен Флейшер — режисер, який майстерно поєднує динаміку, гумор і видовищність. Його попередні хіти («Веном», «Uncharted: Незвідане», «Вітаємо у Зомбіленді») доводять: глядачів чекає феєричне шоу, що триматиме у напрузі до останньої секунди.
У новій частині «Чотири вершники» повертаються до гри, але тепер на кону стоїть більше, ніж будь-коли раніше. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, які можуть виявитися не такими, як здається. У цій історії кожна ілюзія приховує правду, а правда — нову загадку.
До зіркового складу повернулися Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер та Морган Фрімен. Їхня харизма та ідеальна командна хімія — одна з причин шаленої популярності франшизи. Новими обличчями стали Розамунд Пайк («Загублена», «Аферистка»), Аріана Грінблатт («Барбі», «65») та Джастіс Сміт («Детектив Пікачу»).