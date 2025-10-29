До дубляжу Ілюзії обману 3 долучились Magic Brothers — найпопулярніші українські блогери-ілюзіоністи

Компанія Green Light Films представляє головну подію цієї осені – комедійного трилеру про пограбування «Ілюзія обману 3». Прем’єра стрічки в Україні відбудеться вже 12 листопада 2025 року

До дубляжу стрічки долучились найпопулярніші українські ютуб-блогери ілюзіоністи Дмитро та Артур Томашевські (Magic Brothers). У цих хлопців просто шалений успіх серед дітей та підлітків. На їхньому ютуб каналі 10 мільйонів підписників та більш ніж мільярд переглядів. Перші ілюзіоністи в Україні, які зібрали 11 тисяч глядачів в Київському Палаці Спорту зі своїм Ілюзійно-цирковим шоу «Королі Магії рятують Новий Рік».

– Я пишаюся тим, що зміг подарувати свій голос для культового фільму «Ілюзія обману 3», – поділився Дмитро. – Це досвід, який запамʼятається надовго, тому що мій персонаж пережив бійки, екшн та навіть втрату свідомості. А ще – серйозні розмови, у яких треба було передати внутрішнє відчуття героя. А це вже глибока праця над передачею емоцій, голосу та навіть дихання. Це не записувалось з першого дубля, але це не про «складність», а про «бажання» — передати ще глибше та ще точніше.

– «Ілюзія обману 3» – це еталонний приклад того, коли кожен актор дубляжу стає частиною великої ілюзії, – розповів Артур. – До речі, це один з моїх найулюбленіших фільмів, тому долучитися до дубляжу саме цієї стрічки було по особливому приємно. ​Працювати над дубляжем неймовірно цікаво. Мій персонаж дуже багатогранний, і знадобилося багато часу, щоб знайти правильні інтонації. Оскільки для мене це вперше брати участь у дублюванні, це був складний, але захоплюючий виклик, і я сподіваюся, що мені вдалося з ним упоратися. «Ілюзія обману 3» – це фільм, який захоплює.

В прокат в Україні фільм вийде раніше світової прем’єри – 12 листопада 2025 року.

Чому фільм варто чекати:

Нова історія ілюзій та інтриг, що піднімає планку ще вище.

Зірковий каст із улюбленими акторами та новими обличчями.

Фінальний трейлер вже обіцяє видовищні трюки та масштабні сцени.

Фінальний постер підкреслює атмосферу загадковості й очікування великої гри.

Зірковий дубляж: голоси Дмитра та АртураТомашевських (Magic Brothers), що озвучили героїв стрічки.

Фільм зняв Рубен Флейшер — режисер, який майстерно поєднує динаміку, гумор і видовищність. Його попередні хіти («Веном», «Uncharted: Незвідане», «Вітаємо у Зомбіленді») доводять: глядачів чекає феєричне шоу, що триматиме у напрузі до останньої секунди.

Про «Magic Brothers»

Про фільм:

У новій частині «Чотири вершники» повертаються до гри, але тепер на кону стоїть більше, ніж будь-коли раніше. На них чекає грандіозна афера, суперники, що грають без правил, і союзники, які можуть виявитися не такими, як здається. У цій історії кожна ілюзія приховує правду, а правда — нову загадку.

До зіркового складу повернулися Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер та Морган Фрімен. Їхня харизма та ідеальна командна хімія — одна з причин шаленої популярності франшизи. Новими обличчями стали Розамунд Пайк («Загублена», «Аферистка»), Аріана Грінблатт («Барбі», «65») та Джастіс Сміт («Детектив Пікачу»).