Макс Барських — Спи: зворушливий кліп, натхненний особистою історією

Макс Барських представив фінальну відеороботу з альбому «Місто дощів» – кліп на пісню «Спи». Цей кліп співак присвячує всім, хто залишив цей світ, і тим, хто щодня відчуває тугу за рідними.

– Ми живемо у часи, коли багато людей йдуть. Ми втрачаємо близьких, рідних, друзів. Для мене ця пісня – спроба заповнити порожнечу, яка розростається всередині, коли бракує тих, без кого життя здається самотнім, – розповідає Барських.

Пісня «Спи» має особисту історію. Вона народилася після випадкової зустрічі, яка для Макса стала знаком згори.

– Якось я сидів у парку і побачив чоловіка, який просив гроші на допомогу дітям. Він був таким схожим на мого батька, якого вже немає з нами. Я віддав йому все, що мав. У відповідь чоловік подарував мені маленьку листівку з меседжем, який я мав почути у той момент. Можливо, через цього чоловіка душа мого тата дала мені знак. Саме після цього я написав «Спи», – згадує артист.

Кліп «Спи» став емоційним завершенням історії «Міста дощів» – одного з найщиріших альбомів у дискографії Барських. У ньому відображені теми втрати, самотності, прийняття й віри в те, що любов ніколи не зникає.

– Коли залишаюся наодинці, я часто подумки говорю з тими, кого вже немає. Цією піснею я вперше звертаюся до всіх, кого ми втратили. Бо вірю, що вони нас чують і хочуть, щоб ми не просто існували, а жили, – підсумовує Макс Барських.