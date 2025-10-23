У Києві відбулась прем'єра документального фільму «Все буде добре, Оля»

22 жовтня в столичному кінотеатрі «Оскар» відбулася зіркова прем’єра документальної стрічки Олексія Суханова «Все буде добре, Оля» – фільму про особисту трансформацію Олі Полякової, що зібрав закулісні моменти, голоси музикантів і глядачів.

– Цей фільм не про мене, він про кожного з нас, – сказала зі сцени Оля Полякова.

У ньому про внутрішні зміни відверто говорять не лише сама співачка, а й команда, друзі та родина.

Автор ідеї Олексій Суханов відверто зізнався глядачам, що зі знятого матеріалу з командою артистки можна було зробити цілий серіал, адже назбиралося 25 годин відео.

– Потім ми скоротили його до восьми годин, але зрозуміли, що навіть твої найвідданіші прихильники цього не подужають. Тож зупинилися на півтори години, – зазначив Олексій Суханов.

Це особиста історія Олі Полякової, близька кожному українцю. Стрічка показує як за роки війни подорослішала Полякова, а її музика знайшла відгук у серцях мільйонів людей. Фільм присвячений концертній програмі «Все буде добре, Оля», що народилася під час війни, пройшла з Україною майже три роки і цієї осені востаннє була представлена публіці. За цей період десятки тисяч глядачів у різних куточках світу долучилися до цієї історії.

Зіркова прем’єра цього вечора зібрала багатьох друзів і колег співачки. Серед гостей були продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський, Олексій Суханов, Алан Бадоєв, Руслан Багінський, Маша Єфросиніна, Сергій Пєрман, Дмитро Саратський, MELOVIN, Катерина Сільченко з чоловіком Сергієм Неклевою, Герман Нєнов, ілюзіоністи Артур і Дмитро Томашевські, Вадим Лисиця, Олена Вінярська, Ольга Бажана та багато інших.

22 жовтня відбувся офіційний реліз вінілової платівки «Все буде добре». У день кінопрем’єри глядачі вперше мали змогу придбати її ексклюзивні примірники.

Партнерами презентації виступили ігристий бренд San Mare Prosecco, що створив атмосферу справжньої італійської насолоди, та кейтеринг від ресторану Oxota na Ovets, який подбав про вишукані гастрономічні акценти події.