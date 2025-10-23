Як звати режисера шоу в Палаці Спорту гурту Друга Ріка: подробиці

Культовий український рок-гурт «Друга Ріка» відзначить своє 30-річчя великим концертом «Я є! 30 років» у столичному Палаці Спорту. Шоу відбудеться 8 березня 2026 року та відкриє нову сторінку історії колективу.

На сторінках у соціальних мережах гурт поступово ділиться процесом підготовки до концерту та розкриває деталі шоу. Нещодавно музиканти оголосили ім’я режисера – ним став креативний продюсер, режисер-постановник і кліпмейкер Герман Нєнов.

«Друга Ріка» розповіла, що майже всі попередні концерти, вони режисували самостійно, але до 30-річчя прагнуть зробити щось особливе – тому звернулися до режисера:

– Герман – молодий режисер без багажу «шаблонів», але водночас – досвідчений професіонал, який горить своєю справою. Працюючи з режисером та його командою, яка раніше створювала постановки переважно для артистів поп-сцени, ми виходимо з зони комфорту. І робимо це свідомо, адже щоб рухатися вперед, варто виходити за рамки своєї бульбашки. Саме на цьому контрапункті, між досвідом і новим баченням, народжується щось унікальне, – говорить лідер гурту Валерій Харчишин.

Символічним стало, що ім’я режисера шоу «Я є! 30 років» гурт оголосив саме в день 10-річчя творчої діяльності Германа Нєнова.

– З початку повномасштабного вторгнення мені надходило чимало пропозицій зробити шоу в Палаці Спорту для різних артистів. Однак, в роботі над великими постановками для мене завжди важливо відчувати повний конект з артистом. Я хотів бути впевненим, що моє повернення на найбільший діючий концертний майданчик України стане справжнім творчим викликом: чимось новим, чого раніше я не робив. І здається, всі пазли нарешті ідеально зійшлися. Сподіваюся, нам вдасться вас здивувати! Пісні «Другої Ріки» для мене завжди були особливі: під них я закохувався, сміявся і переживав щасливі моменти життя з найкращими людьми. Для мене честь відтворити їх на великій сцені, – коментує Герман Нєнов.

Старт продажу квитків категорії VIP Fan

Також «Друга Ріка» оголосила про старт продажу квитків категорії VIP Fan. Кількість обмежена – лише 500 штук, і придбати їх можна виключно на сайті drugarika.com.

До кожного такого квитка входить футболка лімітованої серії – особливий символ шоу «Я є! 30 років», яку зможуть отримати виключно власники VIP fan.

За словами Валерія Харчишина, концертне шоу в Палаці Спорту не стане ностальгійним поверненням у минуле, а навпаки — відкриє нову сторінку історії гурту:

– Ми не прагнемо відтворювати минуле чи грати в «ретро». Шоу «Я є! 30 років» – про сьогодні, про сучасне, про нову «Другу Ріку». І я впевнений, що результатом ми зможемо здивувати своїх шанувальників та себе.