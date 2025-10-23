Анна Трінчер – No cocaina: прем'єра пісні та кліпу

23 жовтня українська співачка, секс-символ та одна з найяскравіших зірок українського шоубізнесу Анна Трінчер презентує новий танцювальний хіт «No cocaina». Це енергійна пісня, яка поєднує драйвовий ритм та глибокий зміст.

За енергійним звучанням ховається важлива тема – емоційна залежність у коханні. «No cocaina» говорить про стан, коли пристрасть перетворюється на звичку, що виснажує, а почуття на залежність. Коли ти відчуваєш потребу настільки сильно, що починаєш втрачати найголовніше – себе. Пісня змушує замислитися, де проходить тонка межа між щирим коханням і руйнівною прихильністю.

– Ця пісня про те, як відчувається залежність у стосунках – коли почуття та емоції перестають бути приємними й легкими, а стають новою «дозою». Це нагадування: справжнє кохання має надихати і давати сили. І взагалі – за приємними емоціями не мають стояти жодні залежності, – говорить Анна Трінчер.

«No cocaina» – це трек, який змушує рухатися, але також залишає після себе роздуми. Трек про свободу від надмірностей, про здатність відчувати на повну й водночас зберігати себе. Це історія про пошук власного балансу як в коханні, так і у житті.

Новий трек Анни Трінчер вже доступний на всіх стрімінгових платформах. Він надихає віддаватися моменту, але нагадує: щастя приходить тоді, коли почуття підконтрольні, а життя сповнене гармонії.