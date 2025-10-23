Новый каналG.spaceНовости

Анна Трінчер – No cocaina: прем'єра пісні та кліпу

23 жовтня українська співачка, секс-символ та одна з найяскравіших зірок українського шоубізнесу Анна Трінчер презентує новий танцювальний хіт «No cocaina». Це енергійна пісня, яка поєднує драйвовий ритм та глибокий зміст.

За енергійним звучанням ховається важлива тема емоційна залежність у коханні. «No cocaina» говорить про стан, коли пристрасть перетворюється на звичку, що виснажує, а почуття  на залежність. Коли ти відчуваєш потребу настільки сильно, що починаєш втрачати найголовніше себе. Пісня змушує замислитися, де проходить тонка межа між щирим коханням і руйнівною прихильністю.

– Ця пісня про те, як відчувається залежність у стосунках – коли почуття та емоції перестають бути приємними й легкими, а стають новою «дозою». Це нагадування: справжнє кохання має надихати і давати сили. І взагалі – за приємними емоціями не мають стояти жодні залежності, говорить Анна Трінчер.

«No cocaina» це трек, який змушує рухатися, але також залишає після себе роздуми. Трек про свободу від надмірностей, про здатність відчувати на повну й водночас зберігати себе. Це історія про пошук власного балансу як в коханні, так і у житті.

Новий трек Анни Трінчер вже доступний на всіх стрімінгових платформах. Він надихає віддаватися моменту, але нагадує: щастя приходить тоді, коли почуття підконтрольні, а життя сповнене гармонії.

