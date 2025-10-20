Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Diezel» Яценко: подробиці

Сьогодні, 20 жовтня, у віці 55 років помер Андрій «Diezel» Яценко. Він був лідером та засновником легендарного гурту Green Grey.

На сторінці гурту Green Grey оновили обкладинку – фото зі свічкою. Причина смерті музиката поки що невідома.

Cейчас смотрят

Андрій був засновником гурту Green Grey – одного із перших рок-гуртів незалежної України. Візитівкою гурту стали пісні «Под дождём», «Мазафака», «Эмигрант», «Стереосистема», «Тот день».

Після початку повномасштабного вторгнення росії Diezel приєднався до батальйону ТрО «Мрія», який займається протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною.

Варто зазначити, що через 30 жовтня Андрій Яценко у складі Green Grey мав виступити з концертом у Києві – це мало стати початком всеукраїнського туру «Під дощем». Крм цього, гурт мав представити українськомовну версію хіта «Под дождем».

Рідні та представники музиканта новину про смерть «Дизеля» поки не коментують. Новий канал висловлює їм свої співчуття.

Фото Facebook