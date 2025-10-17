Оля Полякова – Warrior: прем'єра пісні та кліпу

Цією прем’єрою співачка відкриває нову сторінку у своїй творчості. Це перша пісня з майбутнього англомовного альбому виконавиці. Закрита презентація відеокліпу відбулася 16 жовтня.

Відеороботу створено у співавторстві з британськими продюсерами компанії Red Triangle на лейблі state51 (Велика Британія). Ця подія стала продовженням масштабного партнерства Полякової з британською командою, у межах якого готується її новий альбом. Кліп, створений у співпраці з британо-українською командою, став важливою частиною цього проєкту.

– Це масштабна експериментальна робота, що поєднала живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити кліп у стилі супергеройських фільмів і коміксів, натхненний ідеєю мультивсесвіту. «Warrior» – це історія про силу духу, боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після випробувань, – ділиться режисер кліпу Мітя Шмурак.

Образ княгині Ольги та супержінки для кліпу створили MU Production. Хореографом-постановником відео виступив Олег Жежель, засновник гурту Kazaky.

До запису пісні «Warrior» долучився британський ЛГБТ-хор The Force Choir – колектив із п’ятдесяти співаків, під керівництвом музичного директора Jamie Powe виконують твори, натхненні історіями ЛГБТ+ спільноти. Їхня енергія сили, прийняття й свободи органічно переплітається з головним меседжем самої пісні.

На закритій презентації Оля Полякова також оголосила, що подає заявку на участь у Нацвідборі «Суспільного». Співачка оприлюднила відкритий лист до «Суспільного» у своїх соцмережах, де пояснила свій намір і закликала до прозорого та справедливого відбору.

– Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися – і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює й творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені, – прокоментувала виконавиця.

Довідка. Red Triangle – британський продюсерський дует до складу якого увійшли Рік Паркгауз та Джордж Тіззард. На їхньому рахунку понад 100 релізів на мейджор-лейблах, 5 мільярдів стрімів і 50 мільйонів проданих записів. Серед артистів, із якими вони працювали – David Guetta, Green Day, Sabrina Carpenter, Måneskin, Louis Tomlinson, Little Mix, Machine Gun Kelly та Bastille, а також K-pop зірки AESPA, Nayeon, Red Velvet, SHINee і Twice.