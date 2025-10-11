Новый каналG.spaceНовости

ШІ «оживив» Назарія Яремчука до перевидання легендарної платівки «Незрівнянний світ краси»

Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука

21 жовтня світ побачить перевидання легендарної платівки Назарія Яремчука «Незрівнянний світ краси», уперше випущеної ще 1980 року. Це частина проєкту Re:Yaremchuk, покликаного відновити й переосмислити культурну спадщину співака.

Оригінальний вініл, якому вже 45 років, сьогодні майже неможливо знайти. Та саме цей запис вважають одним із найкращих зразків української музичної класики,  і тепер він знову стане доступним широкій аудиторії.

Cейчас смотрят

– Проєкт Re:Yaremchuk покликаний актуалізувати українську музичну спадщину. Як показав досвід документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», сучасні культурно-освітні формати можуть успішно популяризувати її серед молодої аудиторії, – переконана авторка проєкту Марія Яремчук.

Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука

Команда креативної агенції Bickerstaff, надихнувшись творчістю Яремчука та новим віжуалом від Даніеля Скрипника, створила коротку анімацію, де Назарій Яремчук «оживає» завдяки штучному інтелекту.

За словами Марії Яремчук у роботі над перевиданням важливо було зберегти автентичність платівки. Художник Даніель Скрипник переосмислив обкладинку у власній манері, додавши їй фантазійності, глибини й відчуття чарівності. Саме ця казкова естетика надихнула команду на створення ШІ-відео, у якому Яремчук «оживає».

Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука

У відео сховано символічну пасхалку, де у казковому лісі Яремчук знаходить фантазійну червону руту. Цей елемент відсилає до початку його творчого шляху. Саме під час зйомок фільму «Червона Рута» у 1969 році вперше прозвучала пісня «Незрівнянний світ краси».

Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука
Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука

У Bickerstaff.734 додають, що мета релізу – не лише повернути музику Яремчука сучасному слухачу, а й показати, що поки звучить його голос, живе й сама легенда.

Новости шоубиза Шоу-бизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь