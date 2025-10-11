Новый каналG.spaceНовости

Оля Полякова анонсувала першу вінілову платівку «Все буде добре»

Оля Полякова анонсувала свою першу вінілову платівку «Все буде добре»

Співачка оголосила про пресейв своєї першої вінілової платівки із символічною назвою «Все буде добре». Це альбом україномовних пісень, які відкрили нову сторінку у творчості Полякової та стали фундаментом її концертної програми «Все буде добре», прем’єра якої відбулася у березні 2023 року. З цією програмою артистка гастролювала майже три роки.

– «Все буде добре» – це більше, ніж назва альбому. Це моя віра в те, що навіть у найтемніші часи ми можемо залишатися світлими, щирими й добрими. Цей альбом – моя подяка життю і людям. Я дарую його вам з любов’ю, – розповідає Оля Полякова.

До платівки увійшло десять пісень: «Маніфест», «Все буде добре», «Сильна і непереможна», «Вишні», «Долечка», «Все буде добре, Оля», «У твоїх обіймах», «Пташка», «Дякую» та «Щасливі люди».

– Ця платівка – особлива. Вона зовсім інша, ніж те, що ви звикли чути від мене. Я навіть не підозрювала, що такі пісні колись з’являться у моєму репертуарі. Але вони народилися – і для мене це велике диво. Цей альбом виріс не лише з музики, він виріс із життя, із моїх внутрішніх змін, із подій, що відбувалися довкола, із розмов, які вже не можна було тримати в собі, – додає співачка.

Нещодавно завершився великий тур «Все буде добре», який за три роки охопив десятки міст по всій Україні та зібрав тисячі глядачів із різних куточків країни й Європи.

А вже 22 жовтня, у день офіційного релізу платівки, в кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбудеться допрем’єрний показ документального фільму «Все буде добре, Оля» — історії особистої трансформації співачки. Саме під час цієї події глядачі зможуть першими придбати ексклюзивні примірники вінілової платівки.

