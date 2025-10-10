Слова, почуті серцем: Макс Барських презентував альбом «Місто дощів»

Пісні з нової платівки Барських звучать так, ніби зшиті з фраз повідомлень кожного українця, зняходячи відбитки у текстах пісень — «і ніхто не знає, де кінець дороги, швидко дні минають, все як на повторі».

Альбом «Місто дощів», написаний лише за три дні, став особистою та водночас соціальною рефлексією Макса на події, які змінюють країну й кожного з нас протягом 1324 днів. Так само спонтанно, як і його доленосний хіт «Буде весна», створений на початку 2022 року.

«Ці пісні народилися буквально два тижні тому, — розповідає Барських. — І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів. Кожна з цих пісень — це емоція, якою живе сьогодні кожен українець».

До платівки увійшли 5 композицій:

Кохай — пролог альбому. Пісня про необхідність берегти себе й залишатися відкритим до світу, навіть коли боляче.

Місnо дощів — трек, що підтверджує й нагадує: попри драматичні обставини, для кохання завжди є місце. Іноді саме його сила здатна витіснити все навколо себе.

Бути сильним — про внутрішній монолог героїв нашого часу — військових — які несуть на собі цілий світ.

Спи — колискова для всіх, кого вже немає поруч. Барських торкається складної теми втрат і перетворює біль у ніжність спогадів та пам’ять.

Все ОК — лід-сингл альбому, що завершує коротку музичну сповідь Барських і маніфестує єдине можливе спасіння — бути разом. Разом буде ОК!

Навколо музичного маніфесту «Місто дощів» зібрана команда українських митців, що створила теплий, надихаючий і влучний контент.

Усі п’ять кліпів були зняті за один день просто неба — серед спокою стародавніх дерев і високих пожовклих трав.

Саме там команда артиста на чолі з режисером Аланом Бадоєвим відтворили життя, про яке мріємо, і яке трапляється в уривках між повітряними тривогами під звуки роботи ППО.

«Ось чуєте? ППО бахає, бо шахеди над нами, — говорить Алан Бадоєв у документальних кадрах. — Так зараз виглядає українське знімання: ти граєш щастя, літо, світло, а десь на горизонті бахає. І все одно продовжуєш. Ось це і є Україна».

Вперше наживо новий україномовний альбом співак представить на великому сольному концерті в київському «Палаці спорту» 13 грудня.