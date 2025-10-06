Ексклюзив: про успіх та перешкоди першого «Чорного телефону» та що нас чекає у довгоочікуваному продовжені

Чотири роки тому 13-річний Фінн убив свого викрадача та зміг утекти, ставши єдиним, хто вижив після зустрічі з Ґребером. Але справжнє зло не знає смерті… і телефон знову дзвонить.

Чотириразовий номінант на премію «Оскар» Ітан Гоук повертається до найзловіснішої ролі у своїй кар’єрі – Ґребера, який прагне помститися Фінну (Мейсон Темс) із потойбіччя, тероризуючи його молодшу сестру Ґвен (Мадлен МакҐроу).

Фінн, якому вже 17, намагається впоратися з життям після полону, тоді як рішуча 15-річна Ґвен починає отримувати дзвінки уві сні від чорного телефону й бачити тривожні видіння трьох хлопців, яких переслідують у зимовому таборі під назвою Альпійське озеро.

Сповнена рішучості розгадати таємницю та покласти край мукам і своїм, і брата, Ґвен вмовляє Фінна вирушити до табору під час зимової хуртовини. Разом вони повинні протистояти вбивці, який у смерті став ще могутнішим і значнішим для них, ніж вони могли собі уявити.

Фільм «Чорний телефон 2» створений візіонером-режисером і сценаристом Скоттом Дерріксоном, який знову об’єднав зусилля з С. Робертом Карґіллом. Сценарій базується на оповіданні Джо Гілла «Чорний телефон». Продюсерами виступили Джейсон Блум, Дерріксон та Карґілл. Виконавчі продюсери — Райан Турек, Адам Гендрікс, Джо Гілл, Даніель Бекерман, Джейсон Блуменфельд та Меґґі Левін. Копродюсери – Джон Романо та Дженніфер Скуддер Трент.

До акторського складу увійшли номінант на «Оскар» Деміан Бічір (Черниця, Краще життя) у ролі керівника табору, Аріанна Рівас (A Working Man) як його племінниця, Міґель Мора (Чорний телефон) як брат однієї з жертв Ґребера та Джеремі Девіс, який знову повертається до ролі батька Фінна і Ґвен – Терренса. Серед нових облич також Мейв Бітті (Бо боїться) та Ґрем Еббі (Під знаменом небес).

Оригінальний «Чорний телефон», випущений у 2022 році студіями Universal Pictures і Blumhouse, отримав широке визнання критиків і зібрав понад $160 мільйонів у світовому прокаті.



Коли «Чорний телефон» з’явився у 2022 році, він пролунав як грім серед ясного неба: хорор, що був водночас інтимним і моторошним, укоріненим у вразливості дитинства. Стрічка, знята за оповіданням Джо Гілла, базувалася на спогадах сценариста й режисера Скотта Дерріксона про його дитинство в Колорадо, поєднуючи надприродний жах із тривожною реальністю. Глядачі полюбили її не лише за страхітливість, а й за чесність. Фільм зібрав понад $160 мільйонів, подарував жанру нового культового лиходія – Ґребера у виконанні Ітана Гоука – і став однією з найяскравіших оригінальних стрічок десятиліття.

Для Дерріксона цей успіх був особистим.

– Це було надзвичайно винагороджувально – побачити, як глядачі прийняли фільм саме так, адже значна його частина напряму походила з мого власного дитинства, – поділився Дерріксон. – Як для митця, відчувати, що мої особисті спогади й емоції знаходять відгук у стількох людей – особливо у молодих – додало сенсу навіть темним моментам мого дитинства. Це змусило мене відчути, ніби так і мало бути.

Для сценариста та продюсера С. Роберта Карґілла, багаторічного партнера Дерріксона та співзасновника їхньої студії Crooked Highway, продовження стало шансом знову звернутися до власного досвіду.

– У Чорному телефоні 2 ми змогли далі розвивати персонажів, вкорінених у нашому дитинстві, у спогадах про те, як було зростати у 70-х і 80-х, – розповів Карґілл. – Багато наших реальних переживань заховані в цих історіях. Ця емоційна основа дозволяє врівноважити жахи теплом. Частково саме тому перший фільм продовжував набирати популярність навіть після релізу. Коли Чорний телефон з’явився на Peacock, він злетів ще більше: підлітки дивилися його, робили меми й TikTok, переробляли сцени. Для багатьох це був перший хорор у житті – і вони закохалися в жанр. Саме тоді Скотт і я почали отримувати щоденні повідомлення: «Коли буде продовження? Чи є приквел? Ви знімаєте Чорний телефон 2?».

Хоча Дерріксон відомий завдяки Sinister, Екзорцизм Емілі Роуз і Доктор Стрендж від Marvel, Чорний телефон 2 став першим сиквелом у його кар’єрі. Його рішення повернутися було продиктоване не очікуваннями, а натхненням.

– Я зовсім не відчував, що історія була незавершеною, – пояснив він. – Не було зобов’язання робити сиквел. Все почалося з листа Джо Гілла з ідеєю для продовження. Я використав не все, що він запропонував, але одна центральна думка була фантастичною. І тоді я зрозумів: якщо зачекати кілька років, поки діти подорослішають, можна зробити сиквел з героями у старшій школі. Я відчув, що історію Фінна і Ґвен варто продовжити саме на цьому етапі їхнього життя.

Карґілл додав:

– Перший порив був рухатися швидко, але ми вирішили дати їм підрости. Ми завжди хотіли зробити фільм про старшу школу, тож дія другої частини відбувається через чотири роки, коли діти вже в ній навчаються.

З цієї ідеї виросла масштабніша історія.

Коли Джо поділився задумом, він написав:

– Я не знаю де й як це станеться, але телефон дзвонить, Фінн відповідає й чує: «Привіт, Фінне. Це Ґребер. Я телефоную з пекла». У ту ж мить ми зрозуміли, що це і є кіно. Далі залишалося побудувати історію навколо цього образу — так і народився Чорний телефон 2, — зізнався Карґілл.

Події нового розділу починаються через чотири роки після втечі Фінна з підвалу Ґребера. Хоча лиходій зник, травма все ще переслідує хлопця. Його молодша сестра Ґвен, чиї видіння врятували його в минулому, тепер бачить моторошні сни: трьох хлопців переслідують у віддаленому зимовому таборі Альпійське озеро. Ці жахливі видіння стають новою загадкою, і знову саме зв’язок між братом і сестрою стає ключем до виживання.

– Однією з основних тем Чорного телефону була ідея про дітей, які несуть гріхи батька, — наголосив Карґілл. — І ця тема продовжується тут. У цьому фільмі Фінн намагається впоратися з минулим так само, як це робив його батько. Коли ми знову зустрічаємо його, він намагається притупити біль і повторює ті самі схеми. Ми хотіли дослідити, як травма відлунює крізь покоління і чи можливо розірвати це коло.

Підлітковий вік додав історії нових масштабів.

– Було творчо цікаво показати цих персонажів через чотири роки й побачити, як вони змінилися – і як ні, – розповів Дерріксон. – У підлітковому віці емоції стають одними з найсильніших у житті. Мені здалося, що ці вибухові почуття заслуговують на більший і жорсткіший фільм.

Дерріксон підкреслив, що черпав натхнення з власної юності, хоча й залишив місце для алюзій до жанру.

– Мені менш цікаво наслідувати чужі роботи, ніж розширювати власні унікальні елементи, – сказав він. – У цьому випадку це було використання Super 8 у специфічний спосіб, спираючись на мої спогади про зимові табори для старшокласників у Колорадо на початку 80-х і ті сильні почуття, які я тоді переживав. Хоча, звісно, всі хорори 80-х мали невідворотний вплив. Це і таборові фільми жахів – П’ятниця, 13-те, Кошмар на вулиці В’язів – і навіть менш відома стрічка Curtains 1983 року. Якщо ви бачили цей фільм, то зрозумієте, що омаж абсолютно очевидний.

Режисер Скотт Дерріксон повертається до історії, яка стала однією з найбільших несподіванок у жанрі горору останніх років. Продовження «Чорного телефону» виходить 16 жовтня року, і, за словами постановника, друга частина буде суттєво відрізнятися від початкової.

Першим поштовхом для створення сиквелу стала ідея письменника Джо Хілла, автора оригінального оповідання.

– Я не відчував обов’язку знімати сиквел до цього фільму. Але Джо Хілл запропонував ідею, яка справді зацікавила мене, – поділився Дерріксон в інтерв’ю для Bloody Disgusting у 2023 році.

Проте вирішальним чинником стала не лише історія, а й час. Актори, які у першій частині зіграли школярів, швидко дорослішають, і це дало режисерові несподівану творчу можливість.

– Я зрозумів, що якщо після «Чорного телефону» я зніму інший великий фільм, то, коли я його закінчу, усі ті діти вже будуть у старшій школі. Тому я вирішив зробити саме так: зняти історію про дорослішання у старшій школі, так само як перший фільм був історією про середню школу, – пояснив він у розмові з Bang Premier у 2024 році.

Цей перехід, за словами Дерріксона, повністю змінив підхід до створення другої частини. Якщо перший «Чорний телефон» був камерним трилером із атмосферою дитячих страхів, то сиквел обіцяє вищий градус напруги.

– Головна відмінність у тому, що тепер це історія про дорослішання у старшій школі, так само як перша частина була про середню школу. Але це зовсім різні речі. Старша школа вимагає більшого: фільм має бути відвертішим, жорсткішим, більш графічним і страшнішим, — підкреслив режисер в інтерв’ю для ScreenGeek у лютому 2025 року.

Сам Дерріксон називає роботу над сиквелом захопливим викликом.

– Що остаточно переконало мене взятися за продовження — це думка, що якщо я почну інший проєкт, а не одразу сиквел, то діти подорослішають, і на той час вони вже будуть у старшій школі. Це стало дуже захопливою перспективою: продовжити історію тих самих персонажів, але вже в зовсім іншій фазі їхнього життя — і як героїв, і як акторів, — розповів він у розмові з Bang Premier.

Не відповідайте на дзвінки від незнайомців та дивіться «Чорний телефон 2» 16 жовтня !