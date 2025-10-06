Diana Gloster, Ольга Сумська, Марта Адамчук, Крістіна Решетнік завітали на презентацію ювелірного бренду «UNA» від Наталки Денисенко

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко презентувала новий масштабний проєкт – ювелірний бренд «UNA». На події в Київській картинній галереї було представлено першу колекцію бренду, яка включає прикраси із золота та срібла: «Жінка», «Залатане серце» та «Грудочка». Також уперше була продемонстрована чоловіча колекція.

Бренд покликаний відображати глибокі сенси людського життя – цінність кожного моменту, власної ідентичності та внутрішньої сили. У часи, коли вся країна проходить через випробування війною, прикраси символізують цінності українського народу, який попри біль та втому знаходить внутрішні сили.

Наталка Денисенко поділилася:

– Ідея ювелірного бренду народилася в мене давно. Я довго вважала це надзвичайно складним і практично неможливим. Але рік підготовки, фізичні, моральні та фінансові виклики довели: неможливе – можливе. Відкривати бізнес під час війни ризиковано, але я вірю, що жити треба зараз. І коли бачу, як людям відгукуються прикраси та сенси, які ми в них вклали, розумію, що жоден день цієї праці не був марним. Я вірю, що ми надихнули всіх на нові звершення.

Захід відвідали численні медійні особистості, зокрема Diana Gloster, Валерія Андріївна, Єгор Андрюшин, Олена Світлицька, Олексій Комаровський, Катерина Остапчук, Андрій Іванюк, Уляна Шуба, Тимур Асланов, Павло Текучев, Ольга Сумська, Марта Адамчук, Оксана Гутсайт, Катерина Пацановська, Яна Моріс, Анна Доскіх, Марія Вронська, Крістіна Решетнік, Іван Морозов, Наталія Тур. Діджейкою заходу стала Ліана Маліновська.

Щиро радіємо появі ще одного українського бренду з глибокими сенсами, який об’єднує красу та духовність у непрості для країни часи.