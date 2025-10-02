Марі Янко: ексклюзивне бліц-інтервʼю з аніматоркою та режисеркою

З 1 по 5 жовтня у Києві відбудеться головна подія про анімацію в країні – фестиваль LINOLEUM. У програмі багато освітніх подій та майстер-класів від провідних професіоналів та професіоналок індустрії анімації.

Серед них Марі Янко, яка поділиться авторською технікою анімації та розповість як її можна імплементувати в документальне та ігрове кіно на прикладі свого поточного проєкту – короткометражного анімаційного фільму «Катерина», заснованого на реальній історії військової. Новий канал провели бліцопитування з Марі, щоб дізнатися найцікавіше.

Cейчас смотрят

Як би ти описала себе наразі?

Режисерка, художниця, українка, людина.

Фото Марі Янко

Як би ти одним реченням описала свої фільми?

Український живопис рухається по-французьки.

Кадр із фільму Марі Янко Vulvine Reine d’Extase



Назви улюблених 3 українських і 3 закордонних режисера анімації

В Україні Марченкова Наталя за її фільм «День народження Юлі», Ніна Василенко за «Маруся Богуславка», із сучасних – Микита Лиськов. Іноземні – Кон Сатоші, Рене Лалу (René Laloux), Кінтіс Лундґрен (Chintis Lundgren).

Кадр із фільму «День народження Юлі» / Довженко-Центр

Назви упередження про анімацію, з якими ти стикалася?

Найчастіше анімацію сприймають як щось дитяче. Це упередження виникло через високу вартість виробництва, що змушує більшість проєктів орієнтуватися на сімейну аудиторію.

Насправді ж, анімація – це повноцінна мова кіно, здатна говорити про найскладніші теми і має переваги над іншими техніками кіновиробництва для цього.

Кадр із кліпу SIAMES – The Phoenix, над яким працювала Марі Янко

Чи може анімація бути вдалим інструментом для історій про війну і чому?

Серед режисерів в Україні зараз актуальне питання про те чи варто і якщо так то як робити кіно про війну в активній фазі? Анімація створює безпечну дистанцію від болючих тем і відкриває шлях до табуйованих сюжетів навіть тим, хто їх уникає.

Анімаційне кіно потрапляє фестивалі і на європейські телевізійні канали з мільйонними аудиторіями куди не завжди доходить документальне чи ігрове кіно з гострими політичними темами. Це продовження дипломатії через культуру в час коли нам це необхідно для виживання.

Кадр із кліпу SIAMES – The Phoenix, над яким працювала Марі Янко

Розкажи про свій новий проєкт

Я роблю 17-хвилинний анімаційний фільм Катерина про українців котрі виросли з війною і телефонами в руках, про тих хто знімає своє щоденне життя на фронті, щоб потім фінансувати своє спорядження завдяки донатам. Це також історія про іноземців котрі на них дивляться через екрани і випадково стають глядачами російсько-української війни сидячи в комфорті своїх домівок. Фільм досліджує, яким чином війна поширюється й споживається онлайн.

Кадр із «Катерини»

Що очікувати від майстер-класу?

Спробую розказати доступною мовою про те, якою вона буває різною і про її переваги, як анімація може бути інструментом для роботи з документальними матеріалами, як виглядає процес виробництва і як навіть в Україні, де анімація – майже мертве мистецтво, можливо зібрати команду та створювати авторські анімаційні проекти.

Постери МК