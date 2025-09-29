Саша Рубан розповіла про створення української анімації

У новому випуску подкасту «Коли буде як у Голлівуді?» ведучі говорять з драматургинею та режисеркою Сашею Рубан, яка доклалася до створення двох популярних персонажів української анімації – Мавки та Пса Патрона. Вона стоїть за численними проєктами й у програмі розкаже з чого починалася її кар’єра, як відбувається процес створення мультиплікації та які виклики постають перед українськими митцями у цій сфері.

Саша Рубан – про українську анімацію

Ця бесіда торкнеться й ролі штучного інтелекту в анімації, специфіки роботи легендарної студії Pixar, особливостей адаптації старих мультфільмів. Саша ділиться думками про міжнародні перспективи, порадить, що варто показувати дітям, та пояснює, як насправді народжується магія мультиплікації. Дивіться Коли буде як у Голлівуді? на YouTube-каналі Твоє кіно та дізнайтеся, які секрети приховує світ сучасної анімації.

Зануритися в індустрію анімації можна не лише переглядом подкасту, а і відвідавши анімаційний фестиваль LINOLEUM, який відбудеться у Києві з 1 по 5 жовтня.

Повна програма на сайті фестивалю: https://linoleumfest.com/uk/schedule

Новий канал – генеральний медіапартнер фестивалю.