Олена Кравець розповіла, чому зникла з екранів: подробиці

Нещодавно зірковий стиліст Іван Морозов анонсував авторський ютуб-проєкт «Плітки великого міста». Новий формат шоу вирізняється оригінальністю: під час бʼюті-процедур Іван веде відверті розмови з гостями на теми, які зазвичай залишаються поза камерою.

– Я дуже довго на це наважувався. Це була моя мрія – я часто залишався в тіні, працюючи з неймовірними людьми. І ось зараз, коли я сам у кадрі, це зовсім новий досвід. Я хвилювався, сумнівався, навіть думав, що це неможливо. Але зрозумів – життя одне, і ми маємо не боятися проявлятися, – Іван Морозов відверто про те, як наважився на авторський проєкт.

Олена Кравець розповіла Івану Морозову, чому зникла з екранів: подробиці

У прем’єрному випуску Олена Кравець разом з Іваном торкнулися тем, що рідко звучать публічно. Вона розповіла про плітки, які ходили за спиною, найдорожчий подарунок, реакцію на хейт, неписані правила шоубізнесу та про те, як виглядає шлях до успіху зсередини.

Кравець поділилася й особистим: як стала знаменитою, чому зникла з екранів, як пережила народження двійні та відкрила для себе новий творчий етап – моновистави «Можна я просто посиджу?»