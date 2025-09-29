Новый каналG.spaceНовости

Неправильний діагноз і сувора дієта: Бех-Романчук зізналася, що має проблеми зі здоров’ям

Марина Бех-Романчук зізналася, що має проблеми зі здоров’ям

В інтерв’ю Маші Єфросиніній українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям, які переслідують її вже кілька років

За матеріалами Fakty.com.ua

Cейчас смотрят

Спортсменка розповіла, що у 2020 році їй діагностували синдром полікістозних яєчників. Передумови виникли ще у 2019 році, коли під час підготовки до чемпіонату світу вона різко втратила вагу: «У мене є проблеми зі здоров’ям. У 2020 році мені поставили діагноз синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений після того, коли я перед одними змаганнями перед чемпіонатом світу у 2019 році дуже різко схудла».

«Це шантаж»: Бех-Романчук розповіла, що їй пропонували, щоб скоротити дискваліфікацію

Марина Бех-Романчук зізналася, що має проблеми зі здоров’ям

Легкоатлетка пояснила, що це сталося на тлі неправильного діагнозу та суворого дієтичного харчування на зборах, коли вона втратила за два тижні 4,5 кг: «І це не просто там м’язева пішла чи ще щось. А це була чиста жирова. Тобто я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі».

Бех-Романчук зазначила, що, як виявилося, причиною цього були гормональні збої. Більше відвертих зізнань про цю історію дивись в інтерв’ю: 

Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь