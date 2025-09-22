Екатерина Кузнецова рассказала о работе в России и возвращении в Украину

Украинская актриса Екатерина Кузнецова дала большое откровенное интервью Маше Ефросининой

В рамках YouTube-проекта «Экзамен» Маша и Екатерина поговорили о переломном моменте в жизни актрисы, о вынужденной эмиграции в Испанию, возвращении в украинское кино и разводе с любимым.

Екатерина Кузнецова рассказала о своем решении вернуться в Украину и работу в россии

Маша Ефросинина вспомнила, что в 2000-х годах в Украине сформировался определенный закон: если ты станешь звездой в россии, то в Украине к тебе менялось отношение кардинально, как будто ты прошел определенную аттестацию. Маша подчеркнула, казалось, что «тогда оценивали не твои скиллы, твой талант, а то, что тебя признали там». На что Екатерина рассказала Маше, что в ее случае ей об этом даже сказали прямо.

– Это был Александр Ткаченко, который в тот период был генеральным продюсером одного из известных телеканалов. И вообще это все так сильно граничит с моей личной жизнью. Потому что бывший муж меня постоянно заставлял (переезжать в россию – ред.). А мама наоборот не хотела, чтобы я уезжала. И я помню этот момент, я сижу в кафе во Львове и думаю: «Боже, дай мне знак, как поступить, как мне развиваться, что сделать». Я была в растерянности. И проходит три дня, мне звонят из киностудии «мосфильм» и приглашают приехать в москву на пробы, я сказала: «Без проблем, хочу почитать сценарий». Я прошла пробы, мне казалось, что все получилось очень плохо, я очень самокритична. Я поехала назад, а через неделю у меня как раз завершались съемки в Украине, я будто должна была продолжать сниматься. Но мне говорят, что нужно еще раз приехать (в россию – ред.). Я приехала, мне дали контракт и сказали, что все – 15 июня начинаются съемки, – рассказала Екатерина Кузнецова.

Маша уточнила, что это была первая полнометражная роль в российском кино. Екатерина это подтвердила и сказала, что подумала о том, что это ошибка, что они ошиблись. Далее актрисе сообщили о том, какой у нее будет гонорар, что жить она будет в центре города. В то время у Екатерины в москве жил ее тогдашний муж и подруга.

– И к чему я все веду. Мне нужно было идти к Александру Ткаченко отпрашиваться на лето сниматься. Я прихожу к нему и говорю, что вот такая ситуация. И ожидаю, что он скажет: «Нет, ты не поедешь». А он мне говорит: «Супер, поезжай. Получи там и потом все будет класс». Честно сказать, я не испытала радости от его слов, я ждала другого. Дальше я отснялась три месяца, вернулась в Украину и меня уже пригласили в проект, как актрису, которая снялась там, там, там. И когда я столкнусь с такой ситуацией, я подумала, что моя страна сделала все, чтобы я уехала, – поделилась Екатерина.

Далее актриса рассказала, что после того, как она уехала, то не снималась в украинских проектах около 10 лет: с 2010 по 2020 годы. На это Маша Ефросинина спросила: «Осознаешь ли ты, что большинство украинской аудитории думали, что ты российская актриса?». Из-за успеха одного из российских сериалов, где снималась Екатерина.

– Мне об этом часто говорили. И стали еще чаще говорить, когда со времени полномасштабного вторжения я вернулась. Я была готова к тому, что меня, возможно, не примет мое киносообщество и украинский зритель. И я уверена, что большинство моих коллег не в восторге от этой истории, но они не говорят мне это в лицо, – поделилась Катя.

