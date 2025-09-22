Як пройшов концерт MONATIK у Палаці спорту 20 вересня

MONATIK повертає українську культуру на найвищий світовий рівень

20 вересня MONATIK дав концерт у Палаці спорту

20 вересня 2025 року MONATIK у Палаці спорту в Києві зібрав близько 11 тисяч шанувальників, що стали свідками наймасштабнішого шоу серії «I.V.» — концерту «Так вмієш лиш ти» на підтримку альбому «Вічно танцююча людина». Це був вечір, який перевершив усі сподівання і став підтвердженням того, що навіть у складні часи мистецтво здатне об’єднувати, надихати й дарувати надію.

Численні публікації у ЗМІ та відгуки блогерів відзначають грандіозність та технологічність дійства. Вперше наживо прозвучали всі колаборації з нового альбому — вісім дуетів та одне тріо. Це унікальна подія, адже MONATIK зумів зібрати на одній сцені всіх артистів, з якими створював хіти для платівки. У соціальних мережах глядачі ділилися враженнями про надзвичайну енергетику, емоційну насиченість, взаємодію з публікою та про те, як зал співав хіти в унісон. Багатьох заворожили вірші, що прозвучали зі сцени від Євгена Яновича, додаючи глибини й щирості.

Особливою складовою вечора стали традиційні для MONATIK аукціон та хвилина мовчання — саме з цього починається кожен його концерт. А далі на глядачів чекало видовищне шоу: 360-градусна сцена у самому центрі Палацу спорту, інтегрована бігова доріжка у подіум-прохід (catwalk), плунжер, масштабні декорації та величезні екрани, які створили повне занурення у режисуру концерту. Складність постановки вразила навіть досвідчених шанувальників — технологічні рішення поєдналися з пронизливою творчістю артиста.

На сцену разом із MONATIK цього вечора вийшли DOROFEEVA, KOLA, Volodymyr Dantes, Alina Pash, ROXOLANA, Phil It, OTOY, KAZKA та Олексій Дурнєв. Їхня участь додала події динаміки й різноманіття, а публіка відчувала, що стає свідком свята музики й єдності. У залі цього вечора зібралася українська еліта — традиція, яка супроводжує великі концерти MONATIK. Серед гостей заходу були: Джамала, Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Іван Уривський, Алан Бадоєв, Дарія Біла, Jerry Heil, Даша Квіткова, Іван Фролов, Руслан Багінський, Гарік Корогодський, Григорій Решетник, Катя Сільченко, Олексій Гончаренко, Соня Плакидюк, Тоня Ноябрьова, Даша Кацуріна, Ірина Горова, Таня Могила, Євген Кошовий, Єгор Гордеєв, Неля Шовкопляс, Михайло Федорів з дружиною Анастасією та багато інших.

Важливою складовою стала благодійність: кошти зібрані під час проведення заходу спрямовуються на підтримку 80-ої ОДШБ. Також були представлені соціальні ініціативи — серед партнерів були Фонд «Твоя опора», Фонд Олександра Усика та програма ментального здоров’я «Ти як?».

У часи, коли масштабні шоу здаються майже не можливими, завдяки партнерам і спонсорам команда реалізувала постановку, яка за складністю й втіленням не поступається найкращим світовим прикладам. Це шоу стало доказом того, що українська культура впевнено тримає планку на рівні світових стандартів.

Концерт «Так вмієш лиш ти» у Палаці спорту — не просто подія, а знаковий момент для всієї музичної спільноти. MONATIK підтвердив статус артиста, який створює не просто пісні, а цілі світи, що залишають слід у серцях глядачів.

Це шоу обіцяє стати не тільки найяскравішою концертною подією року, а ще одним підтвердженням того, що музика MONATIK — це завжди поєднання щастя, ритму та таких нині необхідних позитивних емоцій.

Фотографи Андрій Харламов та Юрій Грязнов