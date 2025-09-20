Фильмы Marvel: официальная хронология для просмотра

Если вы давно планируете познакомиться поближе со вселенной Marvel, то лучше всего браться за это серьезное дело, хорошенько подготовившись. А именно – составив список фильмов в правильной хронологии, чтобы максимально погрузиться в фантастическую кино вселенную.

Независимо от того, хотите ли вы «идти» в порядке выпуска Marvel, в хронологическом порядке или в окончательном порядке, который включает в себя каждый проект, короткометражный или полнометражный фильмы, мы собрали для вас список, который охватывает всё!

Приготовьтесь засесть за просмотр с огромным ведром попкорна, потому что вам много, очень много времени, но поверьте, оно того стоит.

Итак, вариант 1. Как смотреть фильмы Marvel в хронологическом порядке:

Капитан Америка: Первый мститель

Капитан Марвел

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Тор

Мстители

Тор: Темный Мир

Железный человек 3

Капитан Америка: Зимний солдат

стражи Галактики

Стражи Галактики Том. 2

Мстители: Эра Ультрона

Человек-муравей

Капитан Америка: Гражданская война

Черная пантера

Человек-паук: Возвращение домой

Черная вдова

Доктор Стрэндж

Тор: Рагнарёк

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Мстители: Финал

Шанг-Чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Вдали от дома

Вечные

Человек-паук: Пути домой нет

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Вариант 2. Как смотреть фильмы Marvel в порядке по дате выпуска:

Фаза 1:

Железный человек

Железный человек 2

Тор

Капитан Америка: Первый мститель

Мстители

Фаза 2:

Железный человек 3

Тор: Темный Мир

Капитан Америка: Зимний солдат

Стражи Галактики

Мстители: Эра Ультрона

Человек-муравей

Фаза 3:

Капитан Америка. Гражданская война

Доктор Стрэндж

Стражи Галактики 2

Человек-паук: Возвращение домой

Тор: Рагнарёк

Черная пантера

Мстители: Война бесконечности

Человек-муравей и Оса

Капитан Марвел

Мстители: Финал

Человек-паук: Вдали от дома

Фаза 4:

Черная вдова

Шанг-Чи и легенда десяти колец

Вечные

Человек-паук: Пути домой нет

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Вариант 3. Полное погружение во вселенную! Как смотреть все фильмы, сериалы, ТВ-шоу касающиеся происходящего во вселенной Marvel в хронологическом порядке:

Капитан Америка: Первый мститель

Агент Картер (Marvel One-Shot)

Агент Картер 1 -2 сезон

Капитан Марвел

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Консультант (Marvel One-Shot)

Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора (Marvel One-Shot)

Тор

Мстители

Пункт 47 (Marvel One-Shot)

Железный человек 3

Да здравствует король (Marvel One-Shot)

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 1 по 7 серии

Тор: Темный Мир

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 8 по 16 серии

Капитан Америка: Зимний солдат

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 17 по 22 серии

Стражи Галактики

Стражи Галактики Том. 2

Сорвиголова 1 сезон

Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 1 по 19 серии

Джессика Джонс 1 сезон

Мстители: Эра Альтрона

Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 20 по 22 серии

Сорвиголова 2 сезон

Люк Кейдж 1 сезон

Человек-муравей

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, с 1 по 14 серии

Плащ и кинжал 1 сезон

Железный кулак 1 сезон

Плащ и кинжал 2 сезон

Защитники 1 сезон

Беглецы 1 сезон

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 15 по 19

Каратель 1 сезон

Капитан Америка: Гражданская война

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 20 по 22

Черная пантера

Черная вдова

Беглецы 2 сезон

Нелюди 1 сезон

Джессика Джонс 2 сезон

Беглецы 3 сезон

Человек-паук: Возвращение домой

Агенты Щ.И.Т.: Рогатка 1 сезон

Люк Кейдж 2 сезон

Доктор Стрэндж

Агенты щита. 4 сезон, с 1 по 8 серии

Железный кулак 2 сезон

Сорвиголова 3 сезон

Агенты Щ.И.Т. 4 сезон, с 9 по 22 серии

Каратель 2 сезон

Джессика Джонс 3 сезон

Тор: Рагнарёк

Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 1 по 19 серии

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 20 по 22 серии

Агенты Щ.И.Т. 6 сезон

Агенты Щ.И.Т. 7 сезон

Мстители: Финал

ВандаВижен 1 сезон

Сокол и Зимний Солдат 1 сезон

Шанг-Чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Вдали от дома

Вечные

Человек-паук: Пути домой нет

Соколиный глаз

Что если…? 1 сезон (альтернативный график)

Локи 1 сезон (альтернативный график)

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Лунный рыцарь

Мисс Марвел

