Артем Пивоваров та Ziferblat – Будь здоров: дивитись кліп онлайн

Роботу створено в межах авторського проєкту Артема Пивоварова «The Вуса».

Артем Пивоваров продовжує проводити нас сторінками 70-х, 80-х та 90-х років, загортаючи вайб тих часів у різні музичні стилі. Цього разу до команди вусанів приєднався гурт «Ziferblat», а результатом співпраці стала драйвова пісня «Будь здоров». Це перша робота проєкту «The Вуса», в якій немає акценту на кумедних історіях чи складних жартах. Кліп «Будь здоров» – це можливість насолоджуватися естетикою. Круговерть цієї історії з ретельно підібраними кольорами та костюмами буквально затягує. Команда Manifest Production створила для стильних артистів колаборації комбінацію образів, що підкреслила особливість кожного і водночас стала омажем на Джона Гальяно і глем-рок.

– Я радий, що хлопці взяли участь у моєму проєкті, адже «The Вуса» – про самоіронію та експерименти, на що наважуються далеко не всі. Ця робота вийшла такою ж легкою, як і співпраця з хлопцями на студії. Сподіваюся, вона додасть позитивних відчуттів кожному. Вмикайте «Будь здоров» та дозвольте собі ненадовго забути про всі турботи! – розповів Артем Пивоваров.

– Вважаю, у нас вийшла дуже класна колаборація. Артем прийшов до нас з ідеєю зробити спільну роботу ще у минулому році, але серйозно до написання пісні ми приступили вже у червні 2025 року. Артем показав нам декілька варіантів демок, і ми обрали дві, з яких і зробили врешті одну пісню. Артем дуже комфортний, добрий, смішний хлопець. Але від нього йде сильна енергія, тому ти ніби сам заряджаєшся від нього. Ми постарались з Данею максимально додати наших ідей до пісні, написали другий куплет, частину акустичної гітари, деякі синтезатори та електрогітару. Придумали багатоголосся у вступі. Все разом з Артемом. Тож дуже сподіваємось, що вам сподобається, – поділився гурт «Ziferblat».