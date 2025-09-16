Игорь Янки и Николай Фрост Кущ: интервью с Раминой Эсхакзай

На YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай RAMINA вийшов новий випуск проєкту «Дачний Двіж» із українськими військовими. Гостями стали білоруський доброволець у лавах ЗСУ Ігор «Янкі» Янков та командир взводу розвідки РРСП 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Микола «Фрост» Кущ. Військові відверто поділилися думками про провалену мобілізацію, реабілітацію після поранень і пояснили, якою бачать мовну ситуацію в тилу.

Пропонуємо до вашої уваги найцікавіші фрагменти випуску.

«Янкі» про вихід з інформаційного вакууму та розмову з батьком

Всі білоруси жили в інформаційному вакуумі. До нас не доходила інформація, хто такі росіяни й так далі… В Україні трохи очі відкриваються на все, ти вже виходиш із того інформаційного вакууму й потрапляєш просто сюди. Ти вже починаєш трохи сам міркувати: що, де, як відбувається. Приклад мого батька. Коли ми ще тоді спілкувалися з ним про те, що буде війна і я братиму участь, він питав: «Проти кого? Проти росії? Проти путіна?» І каже: «Ти що, смішний, чи що? Ти що, воюватимеш за Бандеру?». От якось так. І так — поголовно всі.

«Янкі» пояснює, чому сьогодні формально вважається у Білорусі «терористом»

Коли ми жили в Білорусі, слово «тероризм» показували завжди. У всіх були фільми про російський спецназ, який воює з чеченцями, де всі чеченці — терористи. І я теж зараз вважаюся терористом, виходить. Екстреміст, терорист. Ну, якщо ми візьмемо й розкриємо всю історію… Припустимо, людей називали терористами. Чому? Тому що вони захотіли, щоб вивели війська з їхньої території, і вони прийшли, захопили у вас у країні заручників… Тоді просто виведіть війська з тієї країни, яка вам не належить, і у вас не буде жодних заручників! Ну все елементарно. Їх називають терористами.

«Янкі»: «Мобілізаційний ресурс просрано, я скажу це відверто»

Зараз, коли несеться такий капець, усі вигоріли, всі втомлені. Ти постійно бачиш, що в нас повно роботи з’являється просто елементарно через те, що немає піхоти. І ти бачиш, через що сиплеться фронт. І водночас бачиш, як люди тут живуть своїм звичайним життям. І бачиш тези: «Ой, за***ли військові, у них там зарплати, ще й гроші просять».

Мобілізаційний ресурс просрано, я скажу це прямо. Тому що я співбесіди проводжу з людьми, я бачу, хто йде. Я ж не кажу, що я десь там це почув, а проводжу співбесіди й бачу кількість цивільних добровольців.

«У воєнний час демократія неефективна», — Фрост

У воєнний час демократія неефективна. Тут просто питання в тому, щоб диктатура була на нашому боці, а не на боці якихось там саботажників та корупціонерів. Але якщо об’єктивно, то все одно ж у нас є медіа, хоча з певними обмеженнями: є якась цензура, щось говорити можна, щось не можна. Але це все має бути набагато жорсткіше.

«Фрост» про хибні уявлення цивільних: «Війна — не завжди окопи»

У людей трохи неправильне уявлення про війну. Коли людина каже: «На війну, на м’ясо» і все таке, вона одразу уявляє чисто піхоту — тебе відправляють в окопи. А це не завжди прямо п***дець. Буває по-різному, і все залежить від того, як ви організуєте процес, яке командування. І є не тільки окопи… Крім піхоти є багато чого. Є тил, є дрони, потрібні водії. Є багато різних посад, де потрібні люди. Я не кажу, що треба мобілізувати всю Україну, як у СРСР, і вперед на війну. Але треба, щоб вся країна працювала на Перемогу, аби кожен робив що він може, а не сидів і чекав, поки його зловлять.

«Фрост»: «У полоні я не дозволяв собі секунди жалю. Пониємо, коли вийдемо»

Коли я вийшов з полону, по-перше, в мене повністю, на 180°, перевернулося бачення світу. Навіть не знаю, як сказати… Я багато таких прикладів знаю. От, наприклад, хтось був таким прямо сім’янином, хотів уже якоїсь «осілості» — такі вийшли й порозходились зі своїми дружинами, жінками. Живуть тепер вільно, взагалі не намагаються себе якимись обов’язками скручувати, не хочуть дітей, навіть собак не заводять. А є такі, хто навпаки — були гуляками. А повернулись і відразу поодружувались. І от те, що мене розвернуло, я інакше почав сприймати.

Друге: не знаю, називати це ПТСР чи ні, але це однозначно якийсь психологічний наслідок. Я пам’ятаю, що до самого виходу постійно тримав себе «в тонусі». Було дуже багато загиблих друзів, і я не дозволяв собі навіть секунди якоїсь «грустинки» чи жалості.

Я пацанам, коли хтось починав розслаблятись, особливо в полоні, казав: «Пацани, пониємо, коли вийдемо».

«Фрост» відверто про ПТСР: як після штурмів кожен звук «паяє»

ПТСР на штурмі… Я отримую 320-ки в голову буквально за пару годин. І після цього знову все перевертається. Раніше, якщо якась херня відбувалася поруч, то або похер, або навіть прикольно — «двіжуха», весело. А зараз тебе кожен звук «паяє», все дратує. Починається ніби панічна атака, коли говорять про якусь задачу, або коли кудись треба йти. Тебе накриває: руки-ноги ніби не твої, жар, і потрібно багато ресурсу, щоб це стримати.

У звичайному житті це почало проявлятися як різкі емоційні зриви. Раніше я був дуже спокійною людиною. Щоб я комусь у морду дав, то треба було все обдумати, зважити, плюси й мінуси виписати, а лише потім це зробити. А тепер почались імпульси: може, людина навіть не зі зла, просто щось не так сказала, а я вже не можу бути спокійним…

«Фрост»: «Війна — не про те, щоб до**буватись до людей за мову»

Абсурд мовного патруля в тому, що я до 22-го року топив за жорстку українізацію. Фаріон, щоб вона там не казала, враховуючи дніпровський соціум, в якому я жив, для мене була іконою. Вона говорила жорсткі речі, які в мене в серці відгукувались. Я цим жив. Я пішов боротися, пішов допомагати своїй державі. Ще коли мені було 15 років, я розпочав цей шлях.

А людям до 22-го року в більшості було байдуже, і навіть у 22-му, коли почалася війна, дохера людей просто вирішили, що вони теж «щось роблять», теж «борються». І їхня боротьба полягає в тому, щоб до*буватись до людей за мову. Причому, розумієш, у чому прикол? Вони до**буються до волонтерів, які виконали пи***ць скільки роботи.