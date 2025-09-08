Київ, 3 вересня. У столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Антарктида» режисера Антона Птушкіна. Стрічка зібрала на показі відомих особистостей, інфлюенсерів, а також справжніх героїв фільму – учасників 29-ї Української антарктичної експедиції.

Фільм «Антарктида» Антона Птушкіна: як пройшов допремʼєрний показ фільму

Серед присутніх були директор НАНЦ Євген Дикий, зимівники Тетяна Баглай, Іванна Котурбаш, Валентина Гарбарчук, Юрій Отруба, Світозар Давиденко, Сергій Якущенко, сезонник Анатолій Андрєєв та бойовий пінгвін експедиції Артем Ігнатенко.

Своїми враженнями від стрічки поділився і керівник експедиції:

– Антарктика – це зовсім інший світ, не схожий ні на що. Зазвичай складно передати словами, фото чи відео ті миті, які ти там переживаєш, той особливий вайб людини серед величної природи. Але саме фільм Антона максимально передає ці відчуття. Я провів в Антарктиці вісім зимівель, а поки дивився кіно – наче побував у дев’ятій 🙂 – Юрій Отруба, геофізик, керівник 29-ї Української антарктичної експедиції.

Показ відвідала велика кількість українських інфлюенсерів та зірок: Маша Єфросиніна, Міша Кацурін, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде, Positiff, Олег Гороховський, Михайло Рогальський, Сабіна Мусіна, Антон Тимошенко, Андрій Бєдняков, Євген Клопотенко, Женя Синельников, BRYKULETS, Женя Янович, подружжя Мірошниченки з дітьми та багато інших.

Фільм не має вікових обмежень і чудово підходить для сімейного перегляду. Міністерство освіти і науки України рекомендує його до перегляду в школах. Саме тому на допрем’єрі було багато педагогів, зокрема відомий учитель фізики та інформатики Руслан Ігорович.

Дивіться «Антарктида» на великих екранах ! Вже у кіно!