Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист вересня

Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у вересні

Ловіть добірку нових пісень вересень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂 

Dema – «Не тікай»

Ця пісня про емоційну віддаленість у стосунках, коли один з партнерів вже «відсутній», навіть залишаючись поруч, про спроби зберегти зв’язок, який давно розпався, і про усвідомлення, що для когось ці стосунки лише спосіб не бути самотнім. Вона про нездатність говорити відверто, про відчуття чужості між близькими, про звичку, яка маскується під любов і про необхідність визнати це навіть коли боляче.

Parfeniuk – «Щось спільне»

У цьому треці захотілось повернутися до вашого улюбленого: «Ілюха, романтики!», тому пісня вийшла саме така, якою ви її чуєте. Я вклав у неї історію про те, як зароджується закоханість, перші емоції і відчуття. Коли прищик на носі це про те, як любити людину безумовно. Муза невловима, але я її зловив!, – говорить Parfeniuk.

«Щось спільне» – історія про те, як для закоханої людини певні «недоліки» стають причиною ще сильніших почуттів – «та прищик на носі знову голову зносить». Parfeniuk співає про те, як можна любити без обмежень та очікувань, коли кожна «нерівність» стає ключовим символом ідентичності, яка приваблює і «голову зносить». 

Bonni Shine – Ноти

Bonni Shine дебютує з піснею, в якій музика це спосіб залишатися собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. У такі моменти музика єдине, що тримає.

Трек «Ноти» про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Про моменти, коли нічого не хочеться пояснювати, але можеш хоча б увімкнути звук у навушниках і стає легше. У приспіві з’являється головне: якщо ти слухаєш це ми йдем однією прямою. Різний досвід, різні історії, але музика це те, що нас обʼєднує.

