Фільм 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова відправили на Оскар: що відомо

Мстислав Чернов прокоментував рішення Комітету та сказав, що це честь для нього представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар»:

– Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним.