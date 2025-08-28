Новый каналG.spaceНовости

Фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова відправили на «Оскар» від України

Фільм 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова відправили на Оскар: що відомо

Кадр з фільму «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова

Документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» претендуватиме від України на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це повідомили на сторінці українського Оскарівського комітету у Facebook.

«2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова відправили на «Оскар» від України

«2000 метрів до Андріївки» – нова робота українського оскароносного режисера Мстислава Чернова. Його документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» 2024 року здобула «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».– Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює в реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя, – розповіли в українському Оскарівському комітеті.

Cейчас смотрят

Мстислав Чернов прокоментував рішення Комітету та сказав, що це честь для нього представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на премії «Оскар»:

– Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним.

Фільм 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова відправили на Оскар: що відомо

«2000 метрів до Андріївки»: про що фільм

Стрічка виходить у всеукраїнський прокат сьогодні, 28 серпня. Вона розповідає про події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Події розгоротаються навколо українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

Фото – Getty Images

Новости шоубиза Шоу-бизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь