Diana Gloster — В ХЛАМ: українська співачка випустила нову пісню

26 серпня українська співачка, авторка пісень та інфлюенсерка Diana Gloster презентує стильний трек, що отримав назву «В ХЛАМ». В свій День народження вона випускає динамічну композицію, яка розкриває тему токсичних стосунків, марних сподівань, де обіцянки залишаються словами, а емоції щоразу накривають з новою силою.

Diana Gloster – «В хлам»: деталі про нову пісню

Ця пісня про кохання, яке замість радості приносить біль та розпач, і ти опиняєшся в підвішеному стані, де кожен день – це боротьба між залишитися чи піти. Вона про моменти, коли розумієш, що тримаєшся за ілюзію і час відпустити, щоб дати місце чомусь новому. Ти на межі, але ще не готовий зробити той останній крок.

– Я знаю, як це – бути поруч з людиною і розуміти, що стосунки вже не мають майбутнього. Коли ти борешся, обманюєш себе ілюзіями, але нічого не змінюється. Я бачила подібні історії не раз і щиро хочу, щоб їх було менше. Трек написаний про емоції перед тим, як піти, про краплі надії, які розбиваються. Я впевнена, що він відгукнеться багатьом, адже такий стан знайомий кожному, хто переживав подібне, – розповіла Diana Gloster.

Стильний, танцювальний і водночас глибокий трек вже доступний на всіх платформах. Слухайте «В ХЛАМ» зараз і діліться своїми емоціями!